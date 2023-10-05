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Если сейчас заморозить войну, к 2028 году РФ сможет атаковать другие страны – Зеленский

Если сейчас заморозить войну, к 2028 году РФ сможет атаковать другие страны – Зеленский
Фото: Офис президента

Если сейчас заморозить войну, то к 2028 году Россия восстановит военный потенциал и может попытаться напасть на другие страны.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на саммите Европейского политического сообщества в Гранаде в Испании.

— Сейчас Россия рассматривает различные сценарии на ближайшие годы. Один из них особенно опасен. Если в этой агрессии против Украины будет любая пауза, любая заморозка ситуации, то будет новый критический момент — 2028 год, — сказал он.

По словам президента, если России дать адаптироваться сейчас, то к 2028 году Кремль сможет восстановить разбитый Украиной военный потенциал, а у РФ будет достаточно силы атаковать страны, которые в фокусе ее экспансии.

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— Кроме Украины, это точно страны Балтии и те государства, на территории которых присутствуют российские контингенты. Это четкая информация от нашей разведки, и мы сигнализируем вам об этом, — подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер отметил, что Россия “ищет возможности заморозить ситуацию и адаптироваться, делает выводы из своих ошибок и готовится идти дальше”.

— Пожалуйста, помните, что наиболее опасный враг — это тот, который сделал выводы и подготовился к следующему удару на основе этих выводов, — добавил он.

Саммит Европейского политического сообщества в Гранаде

5 октября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Испанию на саммит Европейского политического сообщества.

Во время своего выступления он выразил уверенность в том, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину.

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ЕС, Война в Украине, Владимир Зеленский, Російська агресія, Росія
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