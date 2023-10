ЦАХАЛ ликвидировал одного из главарей ХАМАС, ответственного за нападение на Израиль

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации еще одного главаря палестинского движения ХАМАС Мерада абу Мерада.

Отмечается, что это произошло в результате удара по сектору Газа в пятницу, 13 октября.

В течение последних суток истребители ЦАХАЛ нанесли удар по оперативному штабу террористической организации ХАМАС, из которого осуществлялось управление воздушной деятельностью террористической организации.

Также отмечается, что в результате ударов в пятницу по сектору Газа были уничтожены десятки объектов ХАМАСа, а также боевики террористической группировки Нухба.

IDF says that in an overnight airstrike in the Gaza Strip, the head of Hamas’s aerial array, Murad Abu Murad, was killed. The strike targeted a headquarters from which the terror group managed its aerial activity, according to the IDF. pic.twitter.com/KqYjDCqrTX

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 14, 2023