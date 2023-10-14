ЦАХАЛ ликвидировал одного из главарей ХАМАС, ответственного за нападение на Израиль

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации еще одного главаря палестинского движения ХАМАС Мерада абу Мерада.

Отмечается, что это произошло в результате удара по сектору Газа в пятницу, 13 октября.

В течение последних суток истребители ЦАХАЛ нанесли удар по оперативному штабу террористической организации ХАМАС, из которого осуществлялось управление воздушной деятельностью террористической организации.

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— Во время удара истребители ЦАХАЛа убили Мерада Абу Мерада, который возглавлял воздушную систему ХАМАСа в городе Газа и был главным образом ответственен за руководство террористами во время субботней резни, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в результате ударов в пятницу по сектору Газа были уничтожены десятки объектов ХАМАСа, а также боевики террористической группировки Нухба.

IDF says that in an overnight airstrike in the Gaza Strip, the head of Hamas’s aerial array, Murad Abu Murad, was killed. The strike targeted a headquarters from which the terror group managed its aerial activity, according to the IDF. pic.twitter.com/KqYjDCqrTX — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 14, 2023

В Армии обороны Израиля отметили, что боевики Нухба были одной из ведущих сил, которые руководили вторжением на территорию Израиля 7 октября.

Напомним, утром 7 октября ХАМАС заявил о начале новой масштабной операции против Израиля, со стороны сектора Газа по стране был нанесен ракетный удар. Боевики прорвались через блокпосты израильских городов Сдерот, Нетивот и Офиким.

В результате нападения боевиков ХАМАС на территории Израиля было убито около 1,3 тыс. человек. Большинство погибших – гражданские лица.

Источник: Армия обороны Израиля

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