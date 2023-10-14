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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

ЦАХАЛ ліквідував одного з ватажків ХАМАСу, відповідального за напад на Ізраїль

бойовики ХАМАС
Фото: Getty Images

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила про ліквідацію ще одного ватажка палестинського руху ХАМАС Мерада абу Мерада.

Зазначається, що це сталося внаслідок удару по сектору Гази у п’ятницю, 13 жовтня.

Протягом останньої доби винищувачі ЦАХАЛ завдали удару по оперативному штабу терористичної організації ХАМАС, з якого здійснювалося управління повітряною діяльністю терористичної організації.

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– Під час удару винищувачі ЦАХАЛу вбили Мерада Абу Мерада, який очолював повітряну систему ХАМАСу в місті Газа і був головним відповідальним за керівництво терористами під час суботньої різанини, – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що в результаті ударів у п’ятницю по сектору Гази були знищені десятки об’єктів ХАМАСу, а також бойовики терористичного угрупування Нухба.

В Армії оборони Ізраїлю зауважили, що бойовики Нухба були однією з провідних сил, які керували вторгненням на територію Ізраїлю 7 жовтня.

Нагадаємо, зранку 7 жовтня ХАМАС заявив про початок нової масштабної операції проти Ізраїлю, з боку сектору Гази по країні було завдано ракетного удару. Бойовики прорвалися через блокпости ізраїльських міст Сдерот, Нетівот та Офікім.

Внаслідок нападу бойовиків ХАМАС на території Ізраїлю було вбито близько 1,3 тис. осіб. Більшість загиблих – цивільні особи.

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Бойовики ХАМАС, сектор Гази, напад на Ізраїль

Джерело: Армія оборони Ізраїлю

Ізраїль, Війна в Ізраїлі, Сектор Газа
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Найбільший провал спецслужб: чому Ізраїль не був готовий до атаки ХАМАСу

Ізраїльська армія налаштована рішуче знищити “гніздо терору” терористичної організації ХАМАС. ЦАХАЛ атакував майже пів тисячі об’єктів у секторі Гази, зокрема і будинок одного з командирів бойовиків.

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