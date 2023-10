ЦАХАЛ ліквідував одного з ватажків ХАМАСу, відповідального за напад на Ізраїль

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила про ліквідацію ще одного ватажка палестинського руху ХАМАС Мерада абу Мерада.

Зазначається, що це сталося внаслідок удару по сектору Гази у п’ятницю, 13 жовтня.

Протягом останньої доби винищувачі ЦАХАЛ завдали удару по оперативному штабу терористичної організації ХАМАС, з якого здійснювалося управління повітряною діяльністю терористичної організації.

Також зазначається, що в результаті ударів у п’ятницю по сектору Гази були знищені десятки об’єктів ХАМАСу, а також бойовики терористичного угрупування Нухба.

IDF says that in an overnight airstrike in the Gaza Strip, the head of Hamas’s aerial array, Murad Abu Murad, was killed. The strike targeted a headquarters from which the terror group managed its aerial activity, according to the IDF. pic.twitter.com/KqYjDCqrTX

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 14, 2023