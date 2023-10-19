ЦАХАЛ атаковал объекты Хезболлы в Ливане
Израильские военные нанесли удары по военным объектам группировки Хезболла в приграничной зоне с Ливаном.
Об этом сообщила Армия обороны Израиля.
— Среди целей был атакован наблюдательный пункт в направлении моря, откуда вчера был открыт противотанковый огонь по Рош-ха-Никре. Атаки были осуществлены в ответ на инциденты обстрела Израиля за последние сутки, — говорится в сообщении.
צה״ל תקף בשעות האחרונות מטרות צבאיות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב הגבול עם לבנון. בין המטרות נתקפה עמדת תצפית לכיוון הים ממנה שוגר ירי נ״ט לעבר ראש הנקרה אתמול.
התקיפות בוצעו בתגובה לאירועי הירי לעבר ישראל ביממה האחרונה>> pic.twitter.com/pqn2srEgN0Сейчас смотрят
— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 19, 2023
Ранее стало известно, что в результате атаки боевиков ХАМАС на Израиль погибли 23 гражданина Украины. Еще один считается пропавшим без вести.
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