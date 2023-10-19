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ЦАХАЛ атаковал объекты Хезболлы в Ливане

ЦАХАЛ атаковал объекты Хезболлы в Ливане
Фото: Getty Images

Израильские военные нанесли удары по военным объектам группировки Хезболла в приграничной зоне с Ливаном.

Об этом сообщила Армия обороны Израиля.

— Среди целей был атакован наблюдательный пункт в направлении моря, откуда вчера был открыт противотанковый огонь по Рош-ха-Никре. Атаки были осуществлены в ответ на инциденты обстрела Израиля за последние сутки, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в результате атаки боевиков ХАМАС на Израиль погибли 23 гражданина Украины. Еще один считается пропавшим без вести.

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