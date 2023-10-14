Война в Израиле: Буданов привел факты, свидетельствующие о причастности Кремля

На причастность России к новому витку палестино-израильской войны указывает как минимум несколько факторов.

Об этом в интервью Украинской правде рассказал глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

По его словам, боевые действия на Ближнем Востоке могут иметь глобальное влияние, если конфликт не закончится раньше, чем через несколько недель.

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— Мое субъективное мнение: если конфликт будет ограничен по времени, до нескольких недель, то в принципе не о чем волноваться. Но если ситуация затянется, вполне понятно, что будут определенные проблемы с тем, что не только в Украину надо будет поставлять вооружение и боеприпасы, — пояснил он.

Глава ГУР МО говорит, что Украина располагает информацией о поставке оружия Россией в сектор Газа, которое было захвачено на полях боя в российско-украинской войне.

— Нам четко известно, что трофейное оружие из Украины все-таки передавалось россиянами группировке ХАМАС. В основном это пехотное вооружение. Есть некоторая информация о том, что что-то заходило в Хезболлу, но пока достоверно нам это неизвестно, — сказал Буданов.

Вместе с тем начальник разведки указывает и на другой фактор — применение боевиками ХАМАС беспилотников против Израиля, что более присуще российско-украинской войне.

— Все могли видеть видео в соцсетях — абсолютно, скажем так, естественную для нашего региона и абсолютно неестественную для Ближнего Востока тактику, когда использовались FPV-дроны против бронетехники. Это ноу-хау все-таки нашей войны. Никто другой, как люди, которые прошли наш театр военных действий, не могли такого делать. Поскольку там не было нас, значит, это были россияне, — добавляет глав ГУР.

Он привел еще два интересных факта, которые бы указывали на российский след в войне ХАМАСа с Израилем. Во-первых, чуть больше, чем за неделю до начала боевых действий на Ближнем Востоке, на территории Ливана начала официально вещать российская станция Спутник на арабском языке, говорит Буданов.

— Это вещание в абсолютно пропагандистском стиле с явными российскими нарративами, — пояснил он.

Во-вторых, 24 сентября российский космический аппарат, который способен вести радиоэлектронную разведку и перехват спутниковых сигналов, был перемещен на геостационарную орбиту Израиля. Справочно добавим, что геостационарная орбита — это такая орбита, на которой спутник движется параллельно объектам на Земле, что позволяет отслеживать действия на поверхности планеты.

— Напомню, что в период с 22 по 24 сентября был официальный визит российской военной делегации в Иран. Нам известно, что было несколько, скажем так, пожеланий с иранской стороны. Одно из них касалось расширения возможностей по разведывательной информации. Теперь понятно, какую именно разведывательную информацию начали россияне предоставлять всем заинтересованным сторонам. Подчеркиваю, что здесь не один Иран, а все заинтересованные стороны, — пояснил Буданов.

Примечательно, что накануне представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США располагают информацией, что КНДР поставила России более 1 тыс. контейнеров с военной техникой и боеприпасами для войны против Украины.

Фото: Головне управління розвідки МО України

Источник : Украинская правда

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