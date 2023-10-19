Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
У Миргороді, Дніпрі, Запоріжжі та Кропивницькому пролунали вибухи
Потужний вибух у Вознесенську: ППО знищила ракету Х-59 на Миколаївщині
Полтавську область росіяни атакували ракетами та БпЛА: серед поранених дитина
Вдарив ножем 5-річного хлопчика: у Познані чоловік убив дитину
ЗСУ знищили на аеродромах Бердянська й Луганська 9 гелікоптерів РФ, ППО та склад боєприпасів
Світ
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

ЦАХАЛ атакував об’єкти Хезболли в Лівані

ЦАХАЛ атакував об’єкти Хезболли в Лівані
Фото: Getty Images

Ізраїльські військові завдали ударів по військових об’єктах угруповання Хезболла в прикордонній зоні з Ліваном.

Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю.

– Серед цілей був атакований спостережний пункт в напрямку моря, звідки вчора був відкритий протитанковий вогонь по Рош-га-Нікрі. Атаки були здійснені у відповідь на інциденти обстрілу Ізраїлю за останню добу, – йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що унаслідок атаки бойовиків ХАМАС на Ізраїль загинули 23 громадянина України. Ще один вважається зниклим безвісти.

Читайте також
Війна в Ізраїлі: Буданов навів факти, що свідчать про причетність Кремля
Кирило Буданов

Війна в Ізраїлі, Ліван
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Вимагають від Ізраїлю припинити вогонь: активісти увірвалися у Капітолій
ЦАХАЛ атакував об’єкти Хезболли в Лівані
Частину зброї ХАМАС отримав із РФ: депутат Кнесету пояснив співпрацю Москви й Тегерана
бойовики ХАМАС
Війна в Ізраїлі: кількість загиблих українців збільшилася до 23
сектор Гази ізраїль
Постачання зброї до Ізраїлю буде пріоритетним для Німеччини – ЗМІ
ЦАХАЛ атакував об’єкти Хезболли в Лівані
Все більше українців хочуть виїхати з Гази, попит на евакуацію з Ізраїлю впав – посол
ізраїль

Завантаження

Ігри
Відео
Чому США гальмує поставки зброї в Україну: як працює лендліз

Історичний закон про ленд-ліз, який Штати ухвалили у травні торік на знак підтримки України у війну, так і не запрацював. Для чого він був потрібен, чи виконав якусь роль і чи не зачинилися ще ці двері повністю?

Оксана Михайлова
НАСЛІДКИ ударів РФ | УКРАЇНА – МАЛЬТА: вольова перемога НАШИХ | Новини Факти ICTV за 18.10.2023
ЦАХАЛ атакував об’єкти Хезболли в Лівані
ATACMS змінять хід ВІЙНИ | УСПІХИ ЗСУ на Таврійському напрямку | Новини Факти ICTV за 18.10.2023
ЦАХАЛ атакував об’єкти Хезболли в Лівані
ЗСУ мінуснули ЧЕРГОВИЙ СУ-25 РФ | ХАМАС воює зброєю з РФ | Новини Факти ICTV за 18.10.2023
ЦАХАЛ атакував об’єкти Хезболли в Лівані
23 українця ЗАГИНУЛИ від рук ХАМАСУ | ПЕКЕЛЬНА АВДІЇВКА | Новини Факти ICTV за 18.10.2023
ЦАХАЛ атакував об’єкти Хезболли в Лівані
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь