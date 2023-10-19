ЦАХАЛ атакував об’єкти Хезболли в Лівані
Ізраїльські військові завдали ударів по військових об’єктах угруповання Хезболла в прикордонній зоні з Ліваном.
Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю.
– Серед цілей був атакований спостережний пункт в напрямку моря, звідки вчора був відкритий протитанковий вогонь по Рош-га-Нікрі. Атаки були здійснені у відповідь на інциденти обстрілу Ізраїлю за останню добу, – йдеться у повідомленні.
צה״ל תקף בשעות האחרונות מטרות צבאיות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב הגבול עם לבנון. בין המטרות נתקפה עמדת תצפית לכיוון הים ממנה שוגר ירי נ״ט לעבר ראש הנקרה אתמול.
התקיפות בוצעו בתגובה לאירועי הירי לעבר ישראל ביממה האחרונה>> pic.twitter.com/pqn2srEgN0Зараз дивляться
— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 19, 2023
Раніше стало відомо, що унаслідок атаки бойовиків ХАМАС на Ізраїль загинули 23 громадянина України. Ще один вважається зниклим безвісти.
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