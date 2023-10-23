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В Израиле назвали условие отмены наземной операции в секторе Газа

військові ЦАХАЛ
Фото: Getty Images

Армия обороны Израиля может отменить наземную операцию в секторе Газа, если ХАМАС освободит всех заложников и беспрекословно сдастся.

Об этом сообщил международный спикер ЦАХАЛа Джонатан Конрикус в интервью радио ABC.

— Если ХАМАС выйдет из своих укрытий, в которых прячется за израильским гражданским населением, как он это делает сейчас, вернет наших заложников — всех 212 — и безоговорочно сдастся, тогда война закончится. Если они этого не сделают, нам, вероятно, придется войти и сделать это, — сказал он.

В то же время Конрикус не ответил, почему наземное вторжение откладывается, несмотря на многодневные разговоры об этом, зато заявил, что израильские войска “полностью ликвидируют ХАМАС”.

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Он также добавил, что люди “должны становиться на чью-то сторону… в соответствии с собственной моралью”.

— Если вы хотите быть на стороне террористов или на стороне Израиля, это ваш выбор, — добавил спикер.

Ранее власти Израиля заявили, что усиливают атаки на север Газы, предупредив, что каждый, кто останется, рискует считаться “сообщником террористической организации”.

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