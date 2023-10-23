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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

В Ізраїлі назвали умову скасування наземної операції у секторі Гази

військові ЦАХАЛ
Фото: Getty Images

Армія оборони Ізраїлю може скасувати наземну операцію в секторі Гази, якщо ХАМАС звільнить усіх заручників і беззаперечно здасться.

Про це повідомив міжнародний речник ЦАХАЛу Джонатан Конрікус в інтерв’ю радіо ABC.

– Якщо ХАМАС вийде зі своїх укриттів, в яких ховається за ізраїльським цивільним населенням, як він це робить зараз, поверне наших заручників − усіх 212 − і беззастережно здасться, тоді війна закінчиться. Якщо вони так не вчинять, нам, імовірно, доведеться увійти та зробити це, – сказав він.

Водночас Конрікус не відповів, чому наземне вторгнення відкладається, попри багатоденні розмови про це, натомість заявив, що ізраїльські війська “повністю ліквідують ХАМАС”.

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Він також додав, що люди “повинні ставати на чийсь бік… відповідно до власної моралі”.

– Якщо ви хочете бути на боці терористів або на боці Ізраїлю, це ваш вибір, – додав речник.

Раніше влада Ізраїлю заявила, що посилює атаки на північ Гази, попередивши, що кожен, хто залишиться, ризикує вважатися “спільником терористичної організації”.

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В Ізраїлі назвали умову скасування наземної операції у секторі Гази

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Про понад два місяці російського полону 23-річний Олексій пригадує дуже обережно. Цивільний каже, усіх полонених змушували вчити російський гімн, а якщо ти його не вивчаєш – тебе або катують током, або б’ють годин 5, або, як сталося з ним, гасять цигарки об руку.

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