Израиль усилил атаки на север Газы, а в ООН заявляют о катастрофической ситуации

Власти Израиля заявили, что усиливают атаки на север Газы, предупредив, что каждый, кто останется, рискует считаться “сообщником террористической организации”.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также предупредил, что если Хезболла решит открыть второй фронт, она будет уничтожена “с такой силой, которую даже не может себе представить”.

— И последствия для (Хезболлы) и для государства Ливан будут разрушительными, но мы готовы к любому сценарию, — сказал Нетаньяху во время визита в войска на севере страны в воскресенье.

По данным Палестинского министерства здоровья, со времени нападения ХАМАС на Израиль и ответа на него погибли 4 741 палестинец. Также сообщается о ранениях почти 16 тыс. человек. С другой стороны, в результате нападения погибли более 1,4 тыс. израильтян, преимущественно гражданских лиц.

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В воскресенье в Газу из Египта был допущен второй гуманитарный груз, но глава ВПП ООН предупредила, что гуманитарная ситуация для 2,3 млн человек, которые сейчас находятся в ловушке в анклаве, является катастрофической. Издание Associated Press сообщало, что в секторе Газа люди голодают и пьют грязную воду, а некоторые врачи вынуждены использовать уксус в качестве анестезии и оперировать швейными иглами.

Тем временем Израиль готовится к наземному вторжению в сектор Газа. Накануне Нетаньяху созвал свой кабинет, чтобы обсудить отправку войск через границу. Некоторые израильские союзники, чьи граждане удерживаются в Газе, а также родственники некоторых заложников настаивают на отсрочке военных действий.

Они опасаются, что как только ХАМАС и израильские войска сойдутся лицом к лицу, переговоры об освобождении заложников провалятся. Освобождение двух американцев в пятницу породило надежду на то, что и другие смогут вернуться домой.

По данным ЦАХАЛ, боевики ХАМАС удерживают в заложниках 212 человек. В то же время, представитель армии Израиля отметил, что данные не являются окончательными, ведь продолжается установление информации о других пропавших без вести.

Телеканал CNN утверждает, что правительство США “нажало” на Израиль, чтобы тот отложил свою наземную операцию в секторе Газа, чтобы дать возможность освободить больше заложников ХАМАС и доставить помощь в Газу.

Очередное обострение на Ближнем Востоке началось с атаки боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября. Тогда, по данным властей Израиля, погибли 1,4 тыс. человек в стране. Он также вызвал дипломатические разногласия и протесты по всему миру.

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