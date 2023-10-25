Семьи были сожжены заживо в последних объятиях. Блинкен призвал ООН осудить атаку ХАМАС
Государственный секретарь США Энтони Блинкен на заседании Совета Безопасности ООН призвал осудить нападение ХАМАС на Израиль.
Об этом говорится на сайте Госдепа США.
Блинкен подчеркнул, что все страны признают право и даже обязанность защищаться от терроризма.
— Младенцев пронизывали пулями. Молодых людей выслеживали и расстреливали с радостью. Людям отрубали головы. Семьи были сожжены заживо в последних объятиях. Родителей казнили на глазах у детей, а детей на глазах у родителей. Много заложников в Газе. Мы должны спросить — действительно должны спросить — где возмущение? Где отвращение? Где отторжение? Где явное осуждение этих ужасов?, — сказал он.
Глава Госдепа добавил, что страны должны подтвердить право любой нации защищать себя и не допустить повторения подобного ужаса. По его словам, ни один член Совбеза не может мириться с убийством своего народа.
— И этот Совет обязан осуждать государства-члены, которые вооружают, финансируют и тренируют ХАМАС или любую другую террористическую группу, совершающую такие ужасные акты, — подчеркнул он.
Блинкен напомнил, что среди более чем 1400 человек, убитых террористами 7 октября, были граждане из более 30 стран-членов ООН, в том числе и граждане стран-членов Совбеза.
Ранее посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил, что с начала масштабного террористического акта Израиль покинули 3,5 тыс. украинцев, из которых около 520 вылетели из страны эвакуационными рейсами.
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