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Илья Нежигай, редактор ленты

В России готовятся к выборам: Данилов объяснил фейк со смертью Путина

В России готовятся к выборам: Данилов объяснил фейк со смертью Путина
Фото: Офис президента

Сообщение о смерти российского диктатора Владимира Путина является частью предвыборной кампании в России, где в марте 2024 года должны состояться президентские выборы.

Об этом в эфире национального телемарафона Единые новости заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

По его мнению, сообщения, распространенные накануне о якобы смерти президента РФ Владимира Путина является ничем иным, как предвыборной технологией.

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— Они таким образом обращают внимание, а потом у них, как, знаете, “Христос Воскрес”, так для них (россиян, — Ред.) и Путин должен воскреснуть и должен начать тур по всей России, чтобы с поддержкой населения нарисовать себе 75% поддержки населения. Это все технологии, которые являются понятными, — сказал он.

Вместе с тем, Данилов напоминает, что “рано или поздно”, но смерть Путина наступит.

— Это естественный процесс. И с учетом ситуации, я более чем уверен, что это уже вскоре этот процесс будет происходить, — сказал он.

Также Данилов прокомментировал информацию ГУР о том, что Россия готовит ряд фейков об Украине, которые имеют целью дискредитировать украинского министра обороны Рустема Умерова.

— Это обычная практика Российской Федерации. Это их любимое дело — поднимать какой-то хлам, который не имеет отношения к реальной жизни, и начинать этим размахивать. Это они, в частности, направляют на западную аудиторию, чтобы дискредитировать министра, который начал работать. Для них, если министерство (обороны, — Ред.) будет работать мощно, то для них это ужас, — сказал он.

Также Данилов считает, что это используется и для внутренней аудитории России, где, в частности, показывают россиянам, как якобы все плохо в Украине.

— Вопрос нашей внутренней дестабилизации — это вопрос №1. И для этого они будут вбрасывать вопрос русского языка… Много таких вещей, у них уже выбраны спикеры, они много работают и процесс уже запущен, — пояснил он.

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Напомним, накануне в сети появилась информация, что Путин якобы умер и в России ожидается государственный переворот, поскольку продолжается борьба за власть.

Также в ГУР предупредили, что спецслужбы РФ подготовили информационную атаку против министра обороны Украины Рустема Умерова и собираются распространять информацию с целью дискредитации Украины. Среди фейков, которые, скорее всего, будут распространять россияне, будет тема коррупции в Украине, якобы поддержка ХАМАС, использование зернового коридора для торговли оружием и другие темы.

Владимир Путин, Алексей Данилов, Російська агресія, Фейк, Фейкові новини
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