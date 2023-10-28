В Росії готуються до виборів: Данілов пояснив фейк зі смертю Путіна

Повідомлення про смерть російського диктатора Володимира Путіна є частиною передвиборчої кампанії в Росії, де у березні 2024 року мають відбутись президентські вибори.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

На його думку, повідомлення, поширені напередодні про нібито смерть президента РФ Володимира Путіна є нічим іншим, як передвиборчою технологією.

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– Вони у такий спосіб звертають увагу, а потім у них, як, знаєте, “Христос Воскрес”, так для них (росіян, – Ред.) і Путін має воскреснути і має почати тур по всій Росії, щоб із підтримкою населення намалювати собі 75% підтримки населення. Це все технології, які є зрозумілими, – сказав він.

Разом з тим, Данілов нагадує, що “рано чи пізно”, але смерть Путіна настане.

– Це природний процес. І з урахуванням ситуації, я більш ніж впевнений, що це вже невдовзі цей процес відбуватиметься, – сказав він.

Також Данілов прокоментував інформацію ГУР про те, що Росія готує низку фейків про Україну, які мають на меті дискредитувати українського міністра оборони Рустема Умєрова.

– Це звичайна практика Російської Федерації. Це їх улюблена справа – підіймати якийсь мотлох, який не має відношення до реального життя, і починати цим розмахувати. Це вони, зокрема, спрямовують на західну авдиторію, щоб дискредитувати міністра, який почав працювати. Для них, якщо міністерство (оборони, – Ред.) буде працювати потужно, то для них це жах, – сказав він.

Також Данілов вважає, що це використовується і для внутрішньої авдиторії Росії, де, зокрема, показують росіянам, як нібито все погано в Україні.

– Питання нашої внутрішньої дестабілізації – це питання №1. І для цього вони будуть вкидувати питання російської мови… Багато таких речей, в них вже обрані спікери, вони багато працюють і процес вже запущено, – пояснив він.

Нагадаємо, напередодні в мережі з’явилась інформація, що Путін нібито помер і в Росії очікується державний переворот, оскільки триває боротьба за владу.

Також в ГУР попередили, що спецслужби РФ підготували інформаційну атаку проти міністра оборони України Рустема Умєрова і збираються розповсюджувати інформацію з метою дискредитації України. Серед фейків, які, скоріш за все, будуть поширювати росіяни, буде тема корупції в Україні, нібито підтримка ХАМАС, використання зернового коридору для торгівлі зброєю та інші теми.

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