Конгресс США может на этой неделе принять закон о помощи Израилю, но без Украины

В Соединенных Штатах Америки может быть принят на этой неделе законопроект о помощи Израилю. Об этом заявил представитель Палаты представителей США, республиканец Майк Джонсон.

— На этой неделе мы внесем в Палату представителей отдельный законопроект о финансировании Израиля. Мы считаем, что это насущная и срочная необходимость, — заявил Джонсон в комментарии иностранным журналистам.

В то же время предложения администрации президента США Джо Байдена относительно общего пакета, включающего помощь Украине, будут проигнорированы.

Майкл Джонсон отметил, что законопроект, который касается только Израиля, получит поддержку двух партий и в Палате представителей, и в Сенате США. По его мнению, США больше не должны терять времени.

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Источник : Bloomberg

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