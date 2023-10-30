Конгресс США может на этой неделе принять закон о помощи Израилю, но без Украины
В Соединенных Штатах Америки может быть принят на этой неделе законопроект о помощи Израилю. Об этом заявил представитель Палаты представителей США, республиканец Майк Джонсон.
— На этой неделе мы внесем в Палату представителей отдельный законопроект о финансировании Израиля. Мы считаем, что это насущная и срочная необходимость, — заявил Джонсон в комментарии иностранным журналистам.
В то же время предложения администрации президента США Джо Байдена относительно общего пакета, включающего помощь Украине, будут проигнорированы.
Майкл Джонсон отметил, что законопроект, который касается только Израиля, получит поддержку двух партий и в Палате представителей, и в Сенате США. По его мнению, США больше не должны терять времени.
Загрузка
Все для фронта, все для победы! Почти под таким лозунгом прошел фестиваль инновационных проектов Сикорский челлендж. Большинство стартапов, которые представляли молодые изобретатели, касались именно оборонно-промышленного комплекса.Олег Корниенко