Иностранцам и раненым палестинцам разрешили выехать из Газы впервые с начала войны
Палестинцы с заграничными паспортами и машины скорой помощи с ранеными начали в среду покидать сектор Газа через контрольно-пропускной пункт Рафах в Египте.
Как пишет Axios, это первый случай, когда кому-либо разрешили покинуть Газу с момента начала войны более трех недель назад.
Хотя в Газу из Египта было разрешено въезжать некоторым грузовикам с гуманитарной помощью, КПП оставался закрытым для передвижения людей с момента нападения ХАМАС на Израиль в прошлом месяце.
По данным Axios, которые ссылаются на американских и израильских официальных лиц, в Газе находятся более 500 американцев и сотни других иностранных граждан, включая сотрудников ООН, членов неправительственных организаций и журналистов.
США обвинили ХАМАС в том, что КПП остается закрытым, в то время как другие страны, включая Египет, заявили, что палестинская сторона не функционирует из-за израильских авиаударов в этом районе.
Несмотря на то, что иностранным гражданам разрешен въезд в Египет через КПП Рафах, подавляющее большинство палестинцев, похоже, не смогут покинуть густонаселенный анклав Газа, в котором проживает более 2,2 млн человек.
К тому же, как Египет, так и Иордания заявили, что не желают принимать палестинских беженцев из Газы на постоянной основе.
В ООН приветствовали решение Египта
Всемирная организация здравоохранения приветствовала решение Египта разрешить въезд в страну раненым палестинцам.
Однако в ВОЗ отметили, что “еще тысячи людей в секторе Газа продолжают нуждаться в доступе к срочным и основным медицинским услугам в условиях нехватки лекарств, медицинских препаратов и другой помощи, такой как топливо, вода и продукты питания”.
Среди них, по данным ВОЗ, более 1 тыс. человек, которым для поддержания жизни необходим почечный диализ, не менее 2 тыс. человек, нуждающихся в лечении рака, 45 тыс. человек с сердечно-сосудистыми заболеваниями и более 60 тыс. человек с диабетом.
— Эти пациенты должны иметь постоянный доступ к медицинскому обслуживанию в секторе Газа. Больницы и другие медицинские учреждения должны быть защищены от бомбардировок и военного использования, — говорится в сообщении ВОЗ.
Посланник ООН на Ближнем Востоке Тор Веннесланд также приветствовал это решение и отметил работу США и Египта по данному вопросу.
Это “важный шаг в правильном направлении, который мы должны развивать”, — заявил Веннесланд в социальных сетях.
Удары Израиля не прекращаются
Израильские военные усилили бомбардировки сектора после расширения наземной операции на прошлой неделе.
По данным министерства здравоохранения сектора Газа, контролируемого движением ХАМАС, с начала войны в результате израильских воздушных налетов погибло более 8,5 тыс. палестинцев.
Во время атаки ХАМАС 7 октября погибло не менее 1,4 тыс. израильтян.
В мире растет давление в пользу гуманитарного прекращения огня, поскольку условия в Газе, особенно в переполненных больницах, продолжают значительно ухудшаться.
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