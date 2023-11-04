Этой зимой будем вместе: Литва поможет Украине в случае атак по энергетике

Правительство Литвы готово в дальнейшем помогать Украине в энергетической сфере, по которой российские войска ближайшей зимой могут нанести новые ракетные и беспилотные удары.

Об этом заявил старший помощник президента Литвы Ярослав Неверович во время заседания рабочей группы президента Украины по Формуле мира, которое посвящено энергетической безопасности.

По его словам, миру необходимо объединить усилия, чтобы обеспечить устойчивость энергетического сектора и безопасности электроснабжения Украины. Он подчеркнул, что Литва и этой зимой будет вместе с Украиной.

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В ближайшее время Литва может предоставить Украине дополнительную помощь в энергетической сфере.

Ранее уже было предоставлено два электрических автотрансформатора большой мощности, 274 трансформатора и детали к ним, более тысячи генераторов, передвижную тепловую котельную и другое.

Источник: LRT

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