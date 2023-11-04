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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Цієї зими будемо разом: Литва допоможе Україні у разі атак по енергетиці

Цієї зими будемо разом: Литва допоможе Україні у разі атак по енергетиці
Фото: Pexels

Уряд Литви готовий надалі допомагати Україні в енергетичній сфері, по якій російські війська найближчої зими можуть завдати нових ракетних і дронових ударів.

Про це заявив старший помічник президента Литви Ярослав Неверович під час засідання робочої групи президента України з Формули миру, яке присвячено енергетичній безпеці.

За його словами, світу необхідно об’єднати зусилля, щоб забезпечити стійкість енергетичного сектора й безпеки електропостачання України. Він наголосив, що Литва і цієї зими буде разом з Україною.

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Найближчим часом Литва може надати Україні додаткову допомогу в енергетичній сфері.

Раніше вже було надано два електричні автотрансформатори великої потужності, 274 трансформатори та деталі до них, понад тисячу генераторів, пересувну теплову котельню й інше.

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Джерело: LRT

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Війна в Україні, Електрика, Енергетика, Литва
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