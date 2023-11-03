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Путин заявил, что Золотая Орда для Московии была лучше “западных завоевателей”

володимир путін
Фото: Getty Images

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что для Москвы Золотая Орда всегда была лучше “западных завоевателей”.

Он также одобрительно высказался о поездке князя Александра Невского в Монголию, где он получил у ханов “ярлык” на княжение.

Об этом он сказал во время встречи с новым составом гражданской палаты РФ.

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— Единство народа было ключевой составляющей выхода России на новые рубежи. Так было всегда. Давайте вспомним то, что происходило во времена, ну скажем, Александра Невского. Ведь он ездил в Орду, кланялся ордынским ханам, получал ярлык на княжение, в том числе и прежде всего для того, чтобы эффективно противостоять нашествию Запада, — заявил диктатор.

Хотя ордынцы вели себя нагло и жестоко, но они не затрагивали, по словам великого “историка” Путина, русского языка, традиций и культуры. По его мнению, именно на это претендовали “западные завоеватели”.

Путин заявил, что именно за этот выбор россияне почитают князя как святого. Он заявил, что Невский “думал о том, чтобы сохранить российский народ”.

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Отметим, что образ князя Александра Невского использовался Москвой в целях пропаганды еще со времен российского царя и диктатора Петра I. Храмы в его честь традиционно возводят на временно оккупированных россиянами территориях.

Невский ездил на поклоны в Золотую Орду для усиления своей власти. Это служение действительно повлияло на судьбу потомков князя, которые заслужили милость хана и получали денежные потоки из Орды.

Сын Невского женился на правнучке хана Батыя, и их потомки господствовали на Московии до 1598 года. Дань наследникам Золотой Орды Московия выплачивала до 1700 года.

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Історія, Владимир Путин, Росія
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