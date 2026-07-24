Многие украинцы, работавшие еще во времена СССР, волнуются, будут ли эти годы учтены во время назначения пенсии. Особенно это касается людей, работавших не только на территории современной Украины, но и в других союзных республиках.

Засчитывается ли советский стаж в страховой стаж в Украине в 2026 году и какие условия, читайте в материале Фактов ICTV.

Засчитывается ли советский стаж в страховой стаж

В Пенсионном фонде объяснили, что советский стаж может быть отнесен к страховому стажу, но не всегда. Все зависит от того, где именно человек работал, когда был приобретен этот стаж и не получает ли он за него пенсию в другой стране.

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По информации Пенсионного фонда, в страховой стаж могут включить периоды работы, приобретенные до 1 января 1992 года на территории бывших республик СССР.

Такие правила действуют после вступления в силу закона Украины №3674-IX и постановления Кабинета Министров №562. Именно эти документы определяют порядок учета такого стажа.

Работа в каких странах засчитывается в советский стаж в 2026 году:

Азербайджан;

Армения;

Беларусь;

Грузия;

Казахстан;

Кыргызстан;

Латвия;

Литва;

Молдова;

Россия;

Таджикистан;

Туркменистан;

Узбекистан;

Эстония.

То есть годы работы, приобретенные еще до распада СССР, не утрачиваются автоматически. Если человек отвечает требованиям законодательства, этот стаж могут учесть при назначении пенсии в Украине.

Влияет ли советский стаж на размер пенсии

Да, но при условии, если Пенсионный фонд подтвердит и засчитает эти периоды работы, они войдут в страховой стаж.

Это важно, ведь именно страховой стаж влияет на право человека выйти на пенсию и может сказаться на ее размере.

Если после проверки окажется, что человек имеет право на дополнительные годы стажа, Пенсионный фонд учтет и их. В случае необходимости пенсию могут пересчитать.

Кому могут не засчитать годы работы во времена СССР

Однако закон предусматривает и некоторые ограничения. Прежде всего, один и тот же период работы нельзя использовать для назначения пенсии одновременно в Украине и другом государстве.

То есть, если человек уже получает пенсию за границей именно за этот стаж, повторно учесть его в Украине не разрешается.

Есть еще одна немаловажная особенность. Не будет отдельно учтен стаж, приобретенный во время работы вахтовым методом или служебных командировок в другие республики СССР до 1 января 1992 года, если работник официально был оформлен на предприятии в Украине.

В таком случае местом работы считается именно Украина. А командировка или вахта не создают отдельный страховой стаж.

Как подтвердить советский стаж

При обращении в Пенсионный фонд человек должен сообщить, получает ли он пенсию от другого государства за соответствующий период работы. При необходимости необходимо предоставить подтверждающие документы.

Если самостоятельно получить их невозможно, то Пенсионный фонд может обратиться с запросом в компетентные органы другого государства. После проверки документов фонд принимает решение, можно ли включить эти годы работы в страховой стаж.

Советский стаж 2026 года: кому его учтут в льготный

В Пенсионном фонде объяснили, что отдельные периоды работы в бывших республиках СССР могут учитывать не только как обычный страховой стаж, но и как льготный.

Это касается людей, работавших на должностях или во вредных условиях, дававших право на досрочный уход на пенсию. В каждом случае Пенсионный фонд проверяет документы по отдельности.

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