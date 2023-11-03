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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Путін заявив, що Золота Орда для Московії була краща за “західних завойовників”

володимир путін
Фото: Getty Images

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що для Москви Золота Орда завжди була кращою за “західних завойовників”.

Він також схвально висловився про поїздку князя Олександра Невського до Монголії, де він отримав у ханів “ярлик” на князювання.

Про це він сказав під час зустрічі з новим складом громадянської палати РФ.

Зараз дивляться

— Єдність народу була ключовою складовою виходу Росії на нові рубежі. Так було завжди. Давайте згадаємо те, що відбувалося за часів, ну скажімо, Олександра Невського. Адже він їздив в Орду, вклонявся ординським ханам, отримував ярлик на князювання, зокрема й насамперед для того, щоб ефективно протистояти навалі Заходу, – заявив диктатор.

Хоча ординці поводилися нахабно та жорстоко, але вони не зачіпали, за словами великого “історика” Путіна, російської мови, традицій та культури. На його думку, саме на це претендували “західні завойовники”.

Путін заявив, що саме за цей вибір росіяни шанують князя як святого. Він заявив, що Невський “думав про те, щоб зберегти російський народ”.

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Володимир Путін

Зазначимо, що образ князя Олександра Невського використовувався Москвою з метою пропаганди ще з часів російського царя та диктатора Петра I. Храми на його честь традиційно зводять на тимчасово окупованих росіянами територіях.

Невський їздив на поклони до Золотої Орди задля посилення своєї влади. Це служіння справді вплинуло на долю нащадків князя, які заслужили милість хана та отримували грошові потоки з Орди.

Син Невського одружився з правнучкою хана Батия, і їхні нащадки панували на Московії до 1598 року. Данину спадкоємцям Золотої Орди Московія виплачувала до 1700 року.

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Історія, Володимир Путін, Росія
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