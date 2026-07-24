Россия накопила определенный запас ракет, поэтому украинцам сегодня и в ближайшие дни следует особенно внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Игнат о накоплении РФ определенного запаса ракет

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона заявил, что сегодняшняя ракетная атака на Украину произошла днем. С северного направления российские войска запустили три баллистических ракеты. Одну из них силы ПВО перехватили, еще две попали на территории Киевской области.

Впоследствии оккупанты атаковали юг Украины ракетами Оникс, однако они не достигли определенных целей.

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По словам Игната, опасность новых ударов сохраняется, поскольку Россия накопила определенное количество ракет.

– Враг накопил определенное количество ракет. Надо в эти дни максимально реагировать на сигналы тревоги, понимать, что баллистика это очень быстро и опасно, — подчеркнул спикер.

Также Игнат прокомментировал ракетный удар по полигону в Киевской области. По его словам, обстоятельства происшествия должны быть установлены правоохранителями и другими компетентными службами.

– Уже обсуждают, что там определенные мероприятия проводились. Я думаю, что правоохранители и компетентные службы разберутся в этом вопросе. У нас в ВСУ уже давно запрещено проведение мероприятий, и публичных мероприятий, большие собрания – потому что это безопасность. Украина в войне и соблюдать эти требования нужно в любое время, днем ​​или ночью, — отметил он.

Напомним, что Россия нанесла ракетный удар по полигону в Киевской области: погибли 10 человек, еще около 100 получили ранения.

Офис генпрокурора расследует военное преступление и проверяет организацию мероприятия, проходившей на полигоне.

В то же время Украинский совет оружейников сообщил, что ракетный удар россиян был нанесен по объекту, где находились представители украинской оборонной промышленности.

Фото: Медиа Центр Украина

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