США согласуют дальнейшую финансовую поддержку Украины, несмотря на внутренние дебаты — Подоляк

Соединенные Штаты Америки выйдут на общее решение о дальнейшей финансовой поддержке Украины, несмотря на дебаты между демократами и республиканцами.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире национального информационного телемарафона Единые новости.

По его мнению, события в Украине — это важный фактор внутренней политики, поэтому партии дискуссией хотят получить дополнительное внимание.

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— Спокойно относимся к дискуссии. Не сомневаемся в том, что будет поддержка, и будут проголосованы большие денежные пакеты вместе с помощью Израиля, — утверждает советник главы Офиса президента.

По мнению Подоляка, нет никакой кризисной ситуации в указанных дискуссиях, потому что полномасштабная война в Украине является очень важной историей для США. Он отметил, что речь идет о войне за лидерство в глобальном аспекте.

— Это просто внутриполитическая дискуссия, которая как-то влияет на скорость принятия решений. Я спокойно отношусь к дискуссии между демократами и республиканцами, потому что они однозначно выйдут на комплиментарное для Украины решение, — убежден Подоляк.

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