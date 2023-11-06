Вслед за авианосцами. США направили на Ближний Восток атомную подводную лодку
Американская атомная подводная лодка прибыла на Ближний Восток.
Об этом сообщает Центральное командование Вооруженных сил США в сети X (Twitter).
— 5 ноября 2023 года подводная лодка класса Огайо прибыла в зону ответственности Центрального командования США, — говорится в сообщении.
Центральное командование США отвечает за планирование операций и управление американскими войсками в случае военных действий в регионах Ближнего Востока, Восточной Африки и Центральной Азии.
Ранее США отправили на Ближний Восток авианосную ударную группу.
Фото: U.S. Central Command
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