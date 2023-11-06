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Вслед за авианосцами. США направили на Ближний Восток атомную подводную лодку

Вслед за авианосцами. США направили на Ближний Восток атомную подводную лодку

Американская атомная подводная лодка прибыла на Ближний Восток.

Об этом сообщает Центральное командование Вооруженных сил США в сети X (Twitter).

— 5 ноября 2023 года подводная лодка класса Огайо прибыла в зону ответственности Центрального командования США, — говорится в сообщении.

Центральное командование США отвечает за планирование операций и управление американскими войсками в случае военных действий в регионах Ближнего Востока, Восточной Африки и Центральной Азии.

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Ранее США отправили на Ближний Восток авианосную ударную группу.

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Фото: U.S. Central Command

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США
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