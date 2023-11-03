Обычный суд не является правильным путем: Израиль хочет создать трибунал над ХАМАСом
Израиль планирует создать специальный трибунал, который будет рассматривать уголовные дела против сотен задержанных боевиков палестинской группировки ХАМАС, которые участвовали в зверствах на территории Израиля 7 октября.
Об этом сообщает Times of Israel, ссылаясь на информацию телерадиокомпании Kan.
В системе правосудия Израиля преобладает мнение, что обычное уголовное право не является правильным путем для суда над теми, кто участвовал в нападении 7 октября, во время которого было убито около 1,4 тыс. человек.
Подавляющее большинство жертв были гражданскими лицами, которые были замучены и убиты в своих домах или на музыкальном фестивале. Кроме того, по меньшей мере 247 человек были похищены и вывезены на территорию сектора Газа.
Идея создания трибунала над ХАМАСом
Сейчас продолжаются дискуссии о том, как привлечь задержанных боевиков ХАМАСа к ответственности, говорится в сообщении.
После массового вторжения палестинской группировки на территорию Израиля, Армия обороны Израиля захватила живыми около 200 ее членов. Власти Израиля ожидают, что количество захваченных боевиков увеличится после большого наземного наступления в секторе Газа.
По информации Kan, вероятным решением является специальное законодательство, которое уполномочит трибунал провести исторический судебный процесс против ХАМАС, “чтобы представить миру цели, источники, спонсоров и деятельность этой кровавой террористической группировки”.
Министерство юстиции Израиля пока отказывается подтвердить или опровергнуть информацию о возможном трибунале.
Источник: Times of Israel
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