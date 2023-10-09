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Илья Нежигай, редактор ленты

Авианосная ударная группа ВМС США направляется на Ближний Восток для поддержки Израиля — Пентагон

Авианосная ударная группа ВМС США направляется на Ближний Восток для поддержки Израиля — Пентагон

Авианосная ударная группа ВМС США направляется в восточную часть Средиземного моря, поскольку Израиль готовится к широкомасштабной кампании против ХАМАСа в Газе.

Об этом сообщил глава Министерства обороны США Ллойд Остин.

Атомный авианосец Джеральд Р. Форд (USS Gerald R. Ford), как сообщается в социальных сетях этого судна, еще в начале этой недели начал свое перемещение, что приблизило его к Израилю.

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В авианосную ударную группу, кроме самого авианосца, входят крейсер с управляемыми ракетами Normandy (CG 60) и эсминцы Thomas Hudner (DDG 116), Ramage (DDG 61), Carney (DDG 64) и Roosevelt (DDG 80).

США также принимают меры для усиления своего присутствия в регионе истребителей, в том числе эскадрилий F-35, F-15, F-16 и A-10. За последние месяцы они отправили несколько таких самолетов на Ближний Восток в ответ на агрессию со стороны иранских сил по всему региону, в том числе в Сирии и в Оманском заливе.

Присутствие ударной группы предназначено для сдерживания Хезболлы в Ливане и других боевых группировок, выступающих против Израиля, заявили официальные лица.

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Авианосная ударная группа ВМС США направляется на Ближний Восток для поддержки Израиля — Пентагон

Ранее президент США Джо Байден предупредил, что “это не тот момент, когда любая враждебная Израилю сторона может использовать эти атаки для получения выгоды”.

Напомним, ХАМАС, как и Хезболла, признан террористической организацией Соединенными Штатами, Европейским Союзом, Израилем, а также рядом других демократических государств. Украина не признавала ни одно из этих движений экстремистским или террористическим.

Представитель администрации президента США Джо Байдена заявил в субботу, что пока не ясно, играл ли Иран непосредственную роль в атаках на Израиль на этих выходных, но нет сомнений, что ХАМАС финансируется, оснащается и вооружается Ираном.

Кроме того, правительство Соединенных Штатов пообещало быстро предоставить Армии обороны Израиля дополнительное оборудование и ресурсы, в том числе боеприпасы.

— Первая помощь в сфере безопасности начнет поступать уже сегодня и прибудет в ближайшие дни, — говорится на сайте Пентагона.

В свою очередь в Белом доме сообщили, что президент Байден и премьер-министр Израиля Нетаньяху будут поддерживать регулярные контакты в течение следующих дней.

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Источники: USS Gerald R. Ford — CVN 78, DoD, White House

Фото: USS Gerald R. Ford — CVN 78

Израиль, Война в Израиле, Палестина, Пентагон, США
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