Авианосная ударная группа ВМС США направляется на Ближний Восток для поддержки Израиля — Пентагон

Авианосная ударная группа ВМС США направляется в восточную часть Средиземного моря, поскольку Израиль готовится к широкомасштабной кампании против ХАМАСа в Газе.

Об этом сообщил глава Министерства обороны США Ллойд Остин.

Атомный авианосец Джеральд Р. Форд (USS Gerald R. Ford), как сообщается в социальных сетях этого судна, еще в начале этой недели начал свое перемещение, что приблизило его к Израилю.

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В авианосную ударную группу, кроме самого авианосца, входят крейсер с управляемыми ракетами Normandy (CG 60) и эсминцы Thomas Hudner (DDG 116), Ramage (DDG 61), Carney (DDG 64) и Roosevelt (DDG 80).

США также принимают меры для усиления своего присутствия в регионе истребителей, в том числе эскадрилий F-35, F-15, F-16 и A-10. За последние месяцы они отправили несколько таких самолетов на Ближний Восток в ответ на агрессию со стороны иранских сил по всему региону, в том числе в Сирии и в Оманском заливе.

Присутствие ударной группы предназначено для сдерживания Хезболлы в Ливане и других боевых группировок, выступающих против Израиля, заявили официальные лица.

Ранее президент США Джо Байден предупредил, что “это не тот момент, когда любая враждебная Израилю сторона может использовать эти атаки для получения выгоды”.

Напомним, ХАМАС, как и Хезболла, признан террористической организацией Соединенными Штатами, Европейским Союзом, Израилем, а также рядом других демократических государств. Украина не признавала ни одно из этих движений экстремистским или террористическим.

Представитель администрации президента США Джо Байдена заявил в субботу, что пока не ясно, играл ли Иран непосредственную роль в атаках на Израиль на этих выходных, но нет сомнений, что ХАМАС финансируется, оснащается и вооружается Ираном.

Кроме того, правительство Соединенных Штатов пообещало быстро предоставить Армии обороны Израиля дополнительное оборудование и ресурсы, в том числе боеприпасы.

— Первая помощь в сфере безопасности начнет поступать уже сегодня и прибудет в ближайшие дни, — говорится на сайте Пентагона.

В свою очередь в Белом доме сообщили, что президент Байден и премьер-министр Израиля Нетаньяху будут поддерживать регулярные контакты в течение следующих дней.

Источники: USS Gerald R. Ford — CVN 78, DoD, White House

Фото: USS Gerald R. Ford — CVN 78

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