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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Лидер КНДР хочет изменить конституцию и определить Южную Корею “главным врагом”

Кім Чен Ин
Фото: Getty Images

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын хочет переписать конституцию и изъять из нее концепцию “мирного воссоединения” с Южной Кореей.

Об этом сообщает Bloomberg.

Ким заявил, что “дружба” и “воссоединение” с Южной Кореей невозможны, и подчеркнул, что “больше не будет стремиться к примирению с Сеулом”.

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— Отношения между Севером и Югом полностью превратились в отношения между двумя враждующими между собой государствами. В связи с этим я считаю, что необходимо пересмотреть некоторые положения Конституции КНДР, — сказал он.

Ким добавил, что его режим принял новую политику, направленную на ликвидацию органов, созданных для содействия мирному воссоединению. Он также хочет перекроить некоторые границы.

Лидер КНДР сказал, что Южная Корея является “главным врагом” его государства и управляется “группой высококлассных марионеток чужаков”.

Сотрудничество КНДР с Россией

Министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик заявил, что Северная Корея может продать России новые типы тактических управляемых ракет в дополнение к возможным поставкам баллистических ракет малой дальности.

По его словам, в январе КНДР может провести испытательный пуск твердотопливных баллистических ракет средней дальности (IRBM) и запустить ракету большой дальности. Планируется это для повышения напряженности накануне выборов в Южной Корее и США.

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Ким Чен Ын, КНДР, Северная Корея
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