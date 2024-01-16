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Світ
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Лідер КНДР хоче змінити конституцію і визначити Південну Корею “головним ворогом”

Кім Чен Ин
Фото: Getty Images

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин хоче переписати конституцію та вилучити з неї концепцію “мирного возз’єднання” з Південною Кореєю.  

Про це повідомляє Bloomberg.

Кім заявив, що “дружба” та “возз’єднання” з Південною Кореєю є неможливими, і наголосив, що “більше не буде прагнути до примирення з Сеулом”.

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– Відносини між Північчю і Півднем повністю перетворилися на відносини між двома державами, що ворогують між собою. У зв’язку з цим я вважаю, що необхідно переглянути деякі положення Конституції КНДР, – сказав він.

Кім додав, що його режим прийняв нову політику, спрямовану на ліквідацію органів, створених для сприяння мирному возз’єднанню. Він також хоче перекроїти деякі кордони.

Лідер КНДР сказав, що  Південна Корея є “головним ворогом” його держави й керується “групою висококласних маріонеток чужинців”.

Співпраця КНДР з Росією

Міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік заявив, що Північна Корея може продати Росії нові типи тактичних керованих ракет на додаток до можливих постачань балістичних ракет малої дальності.

За його словами, у січні КНДР може провести випробувальний пуск твердопаливних балістичних ракет середньої дальності (IRBM) і запустити ракету великої дальності. Планується це для підвищення напруженості напередодні виборів у Південній Кореї та США.

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Кім Чен Ин, КНДР, Північна Корея
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