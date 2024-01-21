Украинский дом признан лучшим павильоном в Давосе

Украинский дом стал лучшим павильоном в Давосе по версии американского издания Politico. На втором месте — павильон Meta.

Чем отметили Украинский дом в Давосе

В материале издания отметили бесперебойную проверку безопасности в Украинском доме в Давосе. Там обратили внимание, что у павильона имеется спокойное и удобное для работы подземное кафе, а панели — хорошего качества.

По информации издания, уже второй год подряд украинцы занимают просторную локацию на Promenade 59, которая является обычным мебельным магазином, когда нет Международного экономического форума.

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— Павильон, которым руководят исключительно женщины (мужчинам мобилизационного возраста запрещено выезжать из Украины), демонстрировал карту российских военных преступлений и видео в соцсети TikTok, снятые украинцами, — говорится в сообщении.

Согласно сообщению Politico, лучшую вечеринку в Давосе устроил Bank of America, лучшую речь о преимуществах капитализма и зло социализма произнес президент Аргентины, а лучше всего одетой была руководительница Европейского центрального банка Кристин Лагард.

Фото: Украинский дом в Давосе — Victor Pinchuk Foundation

Источник : Politico

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