Украинский дом признан лучшим павильоном в Давосе
Украинский дом стал лучшим павильоном в Давосе по версии американского издания Politico. На втором месте — павильон Meta.
Чем отметили Украинский дом в Давосе
В материале издания отметили бесперебойную проверку безопасности в Украинском доме в Давосе. Там обратили внимание, что у павильона имеется спокойное и удобное для работы подземное кафе, а панели — хорошего качества.
По информации издания, уже второй год подряд украинцы занимают просторную локацию на Promenade 59, которая является обычным мебельным магазином, когда нет Международного экономического форума.
— Павильон, которым руководят исключительно женщины (мужчинам мобилизационного возраста запрещено выезжать из Украины), демонстрировал карту российских военных преступлений и видео в соцсети TikTok, снятые украинцами, — говорится в сообщении.
Согласно сообщению Politico, лучшую вечеринку в Давосе устроил Bank of America, лучшую речь о преимуществах капитализма и зло социализма произнес президент Аргентины, а лучше всего одетой была руководительница Европейского центрального банка Кристин Лагард.
Фото: Украинский дом в Давосе — Victor Pinchuk Foundation