Путин должен проиграть: что пишут иноСМИ о Всемирном экономическом форуме в Давосе

На этой неделе в Давосе на 54 ежегодном Всемирном экономическом форуме собрались мировые лидеры, руководители компаний, ученые, активисты и немалое количество журналистов. Там можно было услышать разговоры на разные темы. Среди них — войны, продолжающиеся в Европе и на Ближнем Востоке.

Что пишут иностранные журналисты об итогах Всемирного экономического форума в Давосе — далее в материале Фактов ICTV.

Напоминание, что поставлено на карту

Войны в Украине и Израиле привлекли особое внимание на Всемирном экономическом форуме в Давосе, несмотря на то, что раньше там преимущественно обсуждали только финансовые вопросы.

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Для Украины нынешняя встреча была нужна не только для укрепления международной поддержки на фоне полномасштабного вторжения России, но и для напоминания миру, что поставлено на карту, если эта поддержка ослабнет, пишет американский журнал Time.

— Если кто-то думает, что это только о нас, это только об Украине, то они в корне ошибаются. Возможные направления и даже временные рамки новой российской агрессии за пределы Украины становятся все более очевидными, — сказал Зеленский в обращении к присутствующим на форуме.

Украине труднее сохранить центр внимания

В отличие от прошлого года, в течение которого мировые лидеры повторяли обещания поддерживать Украину столько, сколько это потребуется, теперь становится труднее сохранить прежний центр внимания, считают журналисты издания Time.

В частности, пока туманна перспектива получения финансовой поддержки в США (где $61 млрд дополнительной военной помощи остается на обсуждении в Конгрессе) и Европейском Союзе (где пакет на сумму $54 млрд задерживается Венгрией).

— Прошлый год еще был расцветом для Украины. Они имели большую поддержку. Сейчас ситуация более распылена и сегментирована. В прошлом году между участниками было, возможно, больше единства, чем в этом году. Частично из-за сектора Газы, но международная система действительно разорвана на части, — сказала генеральный секретарь генеральный секретарь всемирного движения Amnesty International Агнес Калламар.

В чем слабость Запада

В обращении на Всемирном экономическом форуме президент Владимир Зеленский признал, что явная слабость Запада заключается в том, что российская атомная промышленность до сих пор не находится под глобальными санкциями, хотя диктатор Владимир Путин — единственный террорист, захвативший атомную электростанцию.

— Должно быть сильное решение в этом году, когда замороженные российские активы, суверенные и олигархические, будут направлены на защиту от войны и восстановление Украины. Путин больше всего любит деньги. Чем больше миллиардов он и его олигархи, друзья и сообщники потеряют, тем больше вероятность, что он пожалеет о начале этой войны, — считает глава государства.

Зеленский убежден, что Путин должен пожалеть и проиграть. Украина стремится наконец развеять мнение о том, что глобальное единство слабее ненависти одного человека. Украинцы могут это сделать, подчеркнул президент.

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