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Світ
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Український дім визнано найкращим павільйоном в Давосі

Український дім визнано найкращим павільйоном в Давосі

Український дім став найкращим павільйоном у Давосі за версією американського видання Politico. На другому місці – павільйон Meta.

Чим відзначили Український дім у Давосі

У матеріалі видання відзначили безперебійну перевірку безпеки в Українському домі в Давосі. Там звернули увагу, що павільйон має спокійне та зручне для роботи підземне кафе, а панелі – гарну якість.

За інформацією видання, вже другий рік поспіль українці займають простору локацію на Promenade 59, яка є звичайним меблевим магазином, коли немає Міжнародного економічного форуму.

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– Павільйон, яким керують виключно жінки (чоловікам мобілізаційного віку заборонено виїжджати з України), демонстрував карту російських воєнних злочинів та відео у соцмережі TikTok, зняті українцями, – йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням Politico, найкращу вечірку в Давосі влаштував Bank of America, найкращу промову про переваги капіталізму та зло соціалізму виголосив президент Аргентини, а найкраще одягненою була очільниця Європейського центрального банку Крістін Лагард.

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Фото: Український дім у Давосі – Victor Pinchuk Foundation

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Джерело: Politico
Війна в Україні, Давос, Україна-Швейцарія, Форум у Давосі, Швейцарія
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