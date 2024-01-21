Український дім визнано найкращим павільйоном в Давосі

Український дім став найкращим павільйоном у Давосі за версією американського видання Politico. На другому місці – павільйон Meta.

Чим відзначили Український дім у Давосі

У матеріалі видання відзначили безперебійну перевірку безпеки в Українському домі в Давосі. Там звернули увагу, що павільйон має спокійне та зручне для роботи підземне кафе, а панелі – гарну якість.

За інформацією видання, вже другий рік поспіль українці займають простору локацію на Promenade 59, яка є звичайним меблевим магазином, коли немає Міжнародного економічного форуму.

Зараз дивляться

– Павільйон, яким керують виключно жінки (чоловікам мобілізаційного віку заборонено виїжджати з України), демонстрував карту російських воєнних злочинів та відео у соцмережі TikTok, зняті українцями, – йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням Politico, найкращу вечірку в Давосі влаштував Bank of America, найкращу промову про переваги капіталізму та зло соціалізму виголосив президент Аргентини, а найкраще одягненою була очільниця Європейського центрального банку Крістін Лагард.

Фото: Український дім у Давосі – Victor Pinchuk Foundation

Джерело : Politico

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.