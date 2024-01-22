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Екатерина Белоброва, редактор ленты

ПАСЕ возглавил Теодорос Русопулос: как он относится к Украине

ПАСЕ возглавил Теодорос Русопулос: как он относится к Украине

22 января Парламентскую ассамблею Совета Европы возглавил греческий политик Теодорос Русопулос.

Он стал 35-м президентом ПАСЕ со дня основания ассамблеи в 1949 году и первым представителем Греции на этом посту.

Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба ПАСЕ на Х.

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— Поздравляем Теодора Русопулоса из Греции, который только что был избран президентом ассамблеи! — написали коллеги нового председателя.

В своей вступительной речи новоизбранный президент ПАСЕ обратил внимание на войну в Украине, которая ежедневно нарушает права мирных граждан, интересы демократического государства.

— 24 февраля 2022 года мы все стали свидетелями варварского, безжалостного и неоправданного нападения России, которая тогда была членом этого Совета, на свободную страну Украину. Моя задача на этой должности — максимально обеспечить и ускорить привлечение к ответственности всех причастных к этому преступлению, — обозначил Русопулос.

Отметим, председательство в ПАСЕ длится один год, после чего избирают нового главу. В отдельных случаях срок полномочий может быть продлен еще на год.

Напомним, осенью 2023 года Парламентская ассамблея Совета Европы признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Президент Зеленский обратился к членам организации с благодарностью за это историческое решение.

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Фото: Х ПАСЕ

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