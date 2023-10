ПАСЕ признала Голодомор геноцидом украинского народа

В четверг, 12 октября, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он поблагодарил ПАСЕ и назвал это решение восстановлением исторической справедливости.

– Восстановление исторической справедливости и памяти жертв Голодомора посылает четкий сигнал: справедливое наказание за все прошлые и нынешние преступления Москвы неизбежно, — подчеркнул президент.

I am grateful to @coe Parliamentary Assembly for recognising the 1932-1933 Holodomor as genocide against the Ukrainian people. Restoring historical justice and paying tribute to Holodomor victims sends a message that justice is inevitable for all past and present Moscow’s crimes.

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 12, 2023