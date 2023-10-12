ПАСЕ признала Голодомор геноцидом украинского народа
В четверг, 12 октября, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Он поблагодарил ПАСЕ и назвал это решение восстановлением исторической справедливости.
– Восстановление исторической справедливости и памяти жертв Голодомора посылает четкий сигнал: справедливое наказание за все прошлые и нынешние преступления Москвы неизбежно, — подчеркнул президент.
I am grateful to @coe Parliamentary Assembly for recognising the 1932-1933 Holodomor as genocide against the Ukrainian people. Restoring historical justice and paying tribute to Holodomor victims sends a message that justice is inevitable for all past and present Moscow’s crimes.
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 12, 2023
Что известно о резолюции ПАСЕ
Как отметила нардеп, заместитель главы фракции Слуга народа Евгения Кравчук, ПАСЕ приняла резолюцию под названием: Обеспечение справедливого мира в Украине и длительной безопасности в Европе.
За документ отдали голоса 73 присутствующих в зале, против выступил один.
Резолюция содержит поддержку ключевых международных инициатив Украины: в частности, формулы мира, создания спецтрибунала над РФ, Крымской платформы.
ПАСЕ признала, что фейковые “выборы” и референдумы РФ на временно оккупированных территориях Украины “являются использованием политических свобод в военных целях”.
Кроме того, ПАСЕ осудила решение России выйти из Черноморской зерновой инициативы, попытки дальнейшей милитаризации продовольствия и торговли.
– В этом контексте Ассамблея решила признать Голодомор актом геноцида, направленным на уничтожение украинской нации, языка и культуры, – подчеркнула Кравчук.
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук уточнил, что резолюция ПАСЕ не только осуждает полномасштабную агрессию РФ против Украины, но и “подтверждает приверженность идеалам справедливости, прав человека и международного сотрудничества”.
В декабре прошлого года Европарламент проголосовал за резолюцию о признании Голодомора геноцидом украинского народа.
А с начала 2023 года аналогичные решения приняли Болгария, Бельгия, Исландия, Франция, Словения, Люксембург, Словакия, Хорватия, Нидерланды, Италия.