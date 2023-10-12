ПАСЕ признала Голодомор геноцидом украинского народа

В четверг, 12 октября, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он поблагодарил ПАСЕ и назвал это решение восстановлением исторической справедливости.

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– Восстановление исторической справедливости и памяти жертв Голодомора посылает четкий сигнал: справедливое наказание за все прошлые и нынешние преступления Москвы неизбежно, — подчеркнул президент.

I am grateful to @coe Parliamentary Assembly for recognising the 1932-1933 Holodomor as genocide against the Ukrainian people. Restoring historical justice and paying tribute to Holodomor victims sends a message that justice is inevitable for all past and present Moscow’s crimes. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 12, 2023

Что известно о резолюции ПАСЕ

Как отметила нардеп, заместитель главы фракции Слуга народа Евгения Кравчук, ПАСЕ приняла резолюцию под названием: Обеспечение справедливого мира в Украине и длительной безопасности в Европе.

За документ отдали голоса 73 присутствующих в зале, против выступил один.

Резолюция содержит поддержку ключевых международных инициатив Украины: в частности, формулы мира, создания спецтрибунала над РФ, Крымской платформы.

ПАСЕ признала, что фейковые “выборы” и референдумы РФ на временно оккупированных территориях Украины “являются использованием политических свобод в военных целях”.

Кроме того, ПАСЕ осудила решение России выйти из Черноморской зерновой инициативы, попытки дальнейшей милитаризации продовольствия и торговли.

– В этом контексте Ассамблея решила признать Голодомор актом геноцида, направленным на уничтожение украинской нации, языка и культуры, – подчеркнула Кравчук.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук уточнил, что резолюция ПАСЕ не только осуждает полномасштабную агрессию РФ против Украины, но и “подтверждает приверженность идеалам справедливости, прав человека и международного сотрудничества”.

В декабре прошлого года Европарламент проголосовал за резолюцию о признании Голодомора геноцидом украинского народа.

А с начала 2023 года аналогичные решения приняли Болгария, Бельгия, Исландия, Франция, Словения, Люксембург, Словакия, Хорватия, Нидерланды, Италия.

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