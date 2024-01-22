ПАРЄ очолив Теодорос Русопулос: як він ставиться до України
22 січня Парламентську асамблею Ради Європи очолив грецький політик Теодорос Русопулос.
Він став 35-м президентом ПАРЄ з дня заснування асамблеї у 1949 році та першим представником Греції на цій посаді.
Відповідне повідомлення опублікувала пресслужба ПАРЄ на Х.
— Вітаємо Теодора Русопулоса з Греції, якого щойно було обрано президентом асамблеї! — написали колеги нового голови.
У своїй вступній промові новообраний президент ПАРЄ звернув увагу на війну в Україні, яка щодня порушує права мирних громадян, інтереси демократичної держави.
— 24 лютого 2022 року ми всі стали свідками варварського, безжального та невиправданого нападу Росії, яка тоді була членом цієї Ради, на вільну країну Україну. Моє завдання на цій посаді – максимально забезпечити та прискорити притягнення до відповідальності всіх причетних до цього злочину, – підкреслив Русопулос.
Зазначимо, головування у ПАРЄ триває один рік, після чого обирають нового голову. В окремих випадках термін повноважень може бути продовжено ще на рік.
Нагадаємо, восени 2023 року Парламентська асамблея Ради Європи визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Президент Зеленський звернувся до членів організації із вдячністю за це історичне рішення.
Фото: Х ПАСЕ