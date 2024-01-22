ПАРЄ очолив Теодорос Русопулос: як він ставиться до України

22 січня Парламентську асамблею Ради Європи очолив грецький політик Теодорос Русопулос.

Він став 35-м президентом ПАРЄ з дня заснування асамблеї у 1949 році та першим представником Греції на цій посаді.

Відповідне повідомлення опублікувала пресслужба ПАРЄ на Х.

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— Вітаємо Теодора Русопулоса з Греції, якого щойно було обрано президентом асамблеї! — написали колеги нового голови.

У своїй вступній промові новообраний президент ПАРЄ звернув увагу на війну в Україні, яка щодня порушує права мирних громадян, інтереси демократичної держави.

— 24 лютого 2022 року ми всі стали свідками варварського, безжального та невиправданого нападу Росії, яка тоді була членом цієї Ради, на вільну країну Україну. Моє завдання на цій посаді – максимально забезпечити та прискорити притягнення до відповідальності всіх причетних до цього злочину, – підкреслив Русопулос.

Зазначимо, головування у ПАРЄ триває один рік, після чого обирають нового голову. В окремих випадках термін повноважень може бути продовжено ще на рік.

Нагадаємо, восени 2023 року Парламентська асамблея Ради Європи визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Президент Зеленський звернувся до членів організації із вдячністю за це історичне рішення.

Фото: Х ПАСЕ

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