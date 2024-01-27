Орбан останется без председательства: Шарль Мишель не уйдет с поста президента Евросовета

Президент Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах в Европейский парламент. Глава Евросовета планирует и дальше оставаться на своей должности.

Об этом европейский политик написал 26 января на своей странице в Facebook.

По его словам, объявление об этом решении он обнародует заранее, чтобы у Евросовета была ясность относительно его намерений и достаточно времени для подготовки “плавного институционального перехода в интересах Европы после европейских выборов”. Мишель ожидает, что его преемник будет избран перед первым пленарным заседанием нового состава Европарламента.

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— Мой выбор вызвал интенсивное внимание СМИ и спекуляции. Я предвидел некоторые из них, учитывая беспрецедентный — некоторые сказали бы смелый — характер моего подхода. Это также привело к экстремальной реакции — не в Европейском совете, а за его пределами — на перспективу баллотирования на европейских выборах, сокращение моего срока пребывания в должности и увеличение мандата моего преемника на несколько месяцев, — говорится в сообщении.

Европейский политик говорит, что открыт к критике и аргументам, но “личные нападения все больше приобретают преимущество перед фактическими аргументами”, что, по его словам, искажает объективный демократический дискурс.

— Я не буду баллотироваться на европейских выборах. Я с непоколебимой решимостью посвящу все свои усилия моим текущим обязанностям, пока они не закончатся. Я всегда буду горячим сторонником Европы, которая является демократической, сильной, объединенной и хозяином своей судьбы. В конце действия этого мандата я подумаю над характером и направлением моих будущих обязательств, — пояснил он.

Напомним, о своих намерениях баллотироваться в Европарламент Шарль Мишель объявил в январе. Выборы в Европейский парламент должны были бы проходить за несколько месяцев до того, как у Шарля Мишеля истекал бы срок полномочий на посту главы Евросовета.

Этот шаг вызвал критику со стороны ряда европейских политиков, которые решили, что политическая карьера для Мишеля важнее, чем судьба Евросоюза.

Более того, появились опасения, что должность временно исполняющего обязанности президента Евросовета получит премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который единственный среди стран ЕС имеет четкую антиукраинскую позицию. Это связано с тем, что Венгрия будет председательствовать в Совете ЕС с июля по декабрь 2024 года на ротационной основе, поэтому в случае быстрого принятия лица на должность главы Евросовета, ее вр. и. о. становится лидер страны, председательствующей в Совете ЕС.

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