Я сразу подпишу: Байден призвал Конгресс принять закон о безопасности границ

Президент США Джо Байден призвал Конгресс проголосовать законопроект о безопасности границы с Мексикой.

Об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома.

Президент напомнил, что проблема с границей долгая и уже давно пора решить ее.

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Два месяца назад Байден поручил своей команде начать переговоры с Сенатом, чтобы серьезно и окончательно решить проблему пограничного кризиса. Работа над этим вопросом идет круглосуточно, в праздники и в выходные.

По словам президента, достигнутый консенсус и принятие закона станет жесткой, но справедливой реформой по охране границы.

— Это даст мне, как президенту, новые чрезвычайные полномочия по закрытию границы, когда она окажется перегруженной. И если мне дадут эти полномочия, я воспользуюсь ими в день подписания законопроекта, — отметил Джо Байден.

Президент заявил, что Конгресс должен утвердить финансирование на охрану границы, о чем Байден просил еще в октябре. Деньги должен пойти на дополнительные 1300 агентов пограничного патруля, 375 иммиграционных судей, 1600 сотрудников по предоставлению убежища и более 100 новейших инспекционных машин, которые помогут прекратить контрабанду фентанила (синтетического опиоидного анальгетика) на юго-западной границе США.

— Охрана границы в результате этих переговоров — это победа для Америки, — решительно заявил Байден.

Он призвал законодателей серьезно отнестись к пограничному кризису, проголосовать двухпартийный законопроект, который сразу же подпишет.

Реакция Майка Джонсона

Законопроект Сената о границе и помощи Украине и другим государствам после поступления в Палату представителей был бы “мертвым”, если слухи о содержании документа правдивы. Об этом пишет издание The Hill со ссылкой на письмо спикера Палаты представителей США, республиканца Майка Джонсона к своим коллегам.

Это письмо появилось после ряда заявлений от Палаты представителей и Сената о том, что дополнительный пакет не имеет будущего в Палате представителей, даже если он будет одобрен Сенатом.

— Я хотел бы предоставить краткую информацию о дополнительном пакете и границе, поскольку Сенат не может достичь никакого согласия. Если слухи о содержании законопроекта правдивы, то он все равно был бы мертвым по прибытии в Палату представителей, — заявил Джонсон в письме.

Издание The Hill отмечает, что сейчас республиканцы в Сенате активно ищут альтернативный план оказания помощи Украине.

Фото: White House

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