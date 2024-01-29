Кремль создает условия для оправдания будущей агрессии РФ в Молдове — ISW

Кремлевские чиновники и пропагандисты продолжают создавать информационные условия для дестабилизации ситуации в Молдове.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Вероятно, это часть усилий РФ, направленных на то, чтобы помешать интеграции Молдовы в ЕС.

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Директор Второго департамента стран Содружества Независимых Государств МИД России Алексей Полищук заявил, что Молдова начала “разрушать свои связи” со странами-членами СНГ и возглавляемой Россией организацией в целом, и что ходят слухи о том, что Молдова планирует покинуть СНГ до конца 2024 года.

Полищук утверждал, что это решение не пойдет на пользу интересам Молдовы и будет невыгодным для молдавской экономики. По его словам, урегулирование приднестровского вопроса в Молдове находится в “глубоком кризисе”, а экономическое давление Кишинева на Приднестровье с начала 2024 года “еще больше отсрочило” любое решение.

Российский чиновник подчеркнул, что Москва готова исправить ухудшение отношений между Молдовой и Приднестровьем “в качестве посредника и гаранта” урегулирования.

В свою очередь вице-премьер-министр Молдовы Олег Серебрян заявил 28 января, что Молдова не вернется к переговорному процессу по Приднестровью в формате 5+2 с участием России до тех пор, пока будет продолжаться война России против Украины.

В ISW напомнили, что Россия, в частности, обвинила Украину в отказе от Минских договоренностей, которые в значительной степени заморозили конфликт после российского вторжения 2014 года, накануне полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Россия может создавать информационные условия для выдвижения подобных претензий к Молдове.

Ранее в Институте оценивали, что Кремль, вероятно, создает информационные условия для оправдания будущей российской агрессии в Молдове под видом защиты своих “соотечественников за рубежом” и “русского мира” — концепций, которые намеренно базируются на нечетких определениях этнических русских и русскоязычных в иностранных странах.

— Россия может попытаться оправдать свою агрессию или усилия по дестабилизации в Молдове, утверждая, что жители Приднестровья находятся в опасности из-за того, что Молдова, якобы, отказалась от процесса урегулирования конфликта в Приднестровье, — добавляют аналитики.

Недавно в ISW предположили, что Кремль, возможно, обращается к риторическим нарративам, которые апеллируют к более широкой аудитории за пределами “русского мира”.

Ранее эксперты предупреждали, что в Приднестровье готовят информационную почву для возможной операции в самопровозглашенной республике, которая направлена на дестабилизацию ситуации в Молдове.

Источник : ISW

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