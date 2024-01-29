Кремль створює умови для виправдання майбутньої агресії РФ в Молдові – ISW

Кремлівські чиновники і пропагандисти продовжують створювати інформаційні умови для дестабілізації ситуації в Молдові.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Ймовірно, це частина зусиль РФ, спрямованих на те, щоб перешкодити інтеграції Молдови в ЄС.

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Директор Другого департаменту країн Співдружності Незалежних Держав МЗС Росії Олексій Поліщук заявив, що Молдова почала “руйнувати свої зв’язки” з країнами-членами СНД і очолюваною Росією організацією в цілому, і що ходять чутки про те, що Молдова планує вийти з СНД до кінця 2024 року.

Поліщук стверджував, що це рішення не піде на користь інтересам Молдови і буде невигідним для молдовської економіки. За його словами, врегулювання придністровського питання в Молдові перебуває в “глибокій кризі”, а економічний тиск Кишинева на Придністров’я з початку 2024 року “ще більше відтермінував” будь-яке рішення.

Російський чиновник наголосив, що Москва готова виправити погіршення відносин між Молдовою і Придністров’ям “в якості посередника і гаранта” врегулювання.

У свою чергу віце-прем’єр-міністр Молдови Олег Серебрян заявив 28 січня, що Молдова не повернеться до переговорного процесу щодо Придністров’я у форматі 5+2 за участю Росії доти, доки триватиме війна Росії проти України.

У ISW нагадали, що Росія, зокрема, звинуватила Україну у відмові від Мінських домовленостей, що значною мірою заморозили конфлікт після російського вторгнення 2014 року, напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Росія може створювати інформаційні умови для висунення подібних претензій до Молдови.

Раніше у Інституті оцінювали, що Кремль, ймовірно, створює інформаційні умови для виправдання майбутньої російської агресії в Молдові під виглядом захисту своїх “співвітчизників за кордоном” і “русского міра” — концепцій, які навмисно базуються на нечітких визначеннях етнічних росіян і російськомовних в іноземних країнах.

– Росія може спробувати виправдати свою агресію або зусилля з дестабілізації в Молдові, стверджуючи, що жителі Придністров’я перебувають у небезпеці через те, що Молдова, нібито, відмовилася від процесу врегулювання конфлікту в Придністров’ї, – додають аналітики.

Нещодавно в ISW припустили, що Кремль, можливо, звертається до риторичних наративів, які апелюють до ширшої аудиторії за межами “русского міра”.

Раніше експерти попереджали, що у Придністров’ї готують інформаційне підґрунтя для можливої операції в самопроголошеній республіці, яка спрямована на дестабілізацію ситуації в Молдові.

Джерело : ISW

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