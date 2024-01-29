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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Совет ЕС продлил экономические санкции против РФ еще на 6 месяцев

Санкції проти Росії
Фото: Факти ICTV

В понедельник, 29 января, Совет Евросоюза продлил санкции против России еще на 6 месяцев до 31 июля 2024 года.

Как отмечают на сайте Совета ЕС, эти ограничительные меры впервые были введены в 2014 году в ответ на оккупацию Россией украинского Крыма и части Донецкой и Луганской областей.

А с февраля 2022 года, с начала полномасштабного вторжения РФ санкции были значительно расширены.

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Что известно о санкциях против России

– Сейчас они состоят из широкого спектра отраслевых мер, включая ограничения торговли, финансов, технологий и товаров двойного использования, промышленности, транспорта и предметов роскоши, – говорится в сообщении.

Санкции также охватывают:

  • запрет на импорт или передачу морской сырой нефти и определенных нефтепродуктов из России в ЕС;
  • приостановление SWIFT нескольких российских банков;
  • приостановление вещания и лицензий нескольких поддерживаемых Кремлем каналов дезинформации.

Кроме того, были введены конкретные меры для усиления способности ЕС противодействовать обходу санкций.

Пока незаконные действия Российской Федерации продолжают нарушать запрет на применение силы, что является серьезным нарушением обязательств по международному праву, целесообразно оставлять в силе все меры, введенные ЕС, и принимать дополнительные меры, если это необходимо, – отмечается в сообщении.

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Єврорада, ЕС, Война в Украине, Російська агресія, санкції, Санкції проти Росії
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