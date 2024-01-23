Ко второй годовщине войны Польша и страны Балтии предложат ЕС новые санкции против РФ
Польша и страны Балтии разработали предложения относительно новых санкций Евросоюза против России и Беларуси.
Об этом сообщает RMF24.
В частности, предлагается запрет импорта СПГ (сжиженного природного газа) и алюминия из России.
Предложение Польши и стран Балтии включает ряд решений, направленных на сдерживание экономического и технологического развития России, например: запрет на передачу знаний, сотрудничество в научных сферах. Также ужесточение санкций в авиационной сфере и расширение списка запрещенной продукции, используемой при производстве дронов.
Польша и страны Балтии также хотят, чтобы новый пакет санкций был направлен и на Беларусь. Идея в том, что это должно помешать России обходить санкции ЕС с помощью Минска.
Предложения будут рассматривать на переговорах относительно 13-го пакета санкций Евросоюза против России, утверждение которого запланировано на 24 февраля.