Ко второй годовщине войны Польша и страны Балтии предложат ЕС новые санкции против РФ

Польша и страны Балтии разработали предложения относительно новых санкций Евросоюза против России и Беларуси.

Об этом сообщает RMF24.

В частности, предлагается запрет импорта СПГ (сжиженного природного газа) и алюминия из России.

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Предложение Польши и стран Балтии включает ряд решений, направленных на сдерживание экономического и технологического развития России, например: запрет на передачу знаний, сотрудничество в научных сферах. Также ужесточение санкций в авиационной сфере и расширение списка запрещенной продукции, используемой при производстве дронов.

Польша и страны Балтии также хотят, чтобы новый пакет санкций был направлен и на Беларусь. Идея в том, что это должно помешать России обходить санкции ЕС с помощью Минска.

Предложения будут рассматривать на переговорах относительно 13-го пакета санкций Евросоюза против России, утверждение которого запланировано на 24 февраля.

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