Шенгенская зона: какие страны входят и особенности въезда

Между Украиной и Евросоюзом существует безвизовый режим, который позволяет украинцам с биометрическим паспортом въезжать в страны ЕС, не оформляя предварительно визу в посольстве или консульстве.

Однако Шенгенская зона и Европейский Союз – это не одно и то же. Что такое Шенгенская зона и какие государства в нее входят, читайте в материале Фактов ICTV.

Шенгенская зона: что это

В Шенгенскую зону входит 27 европейских государств, подписавших одноименное соглашение, обязавшихся соблюдать нормы Шенгенского законодательства ЕС и отменивших пограничный контроль между государствами внутри Шенгенской зоны. На данный момент зона охватывает площадь почти 4,5 млн км², на которой проживают более 400 млн человек.

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Первое соглашение было подписано в июне 1985 года Бельгией, Германией, Люксембургом, Нидерландами и Францией, согласно которому пять государств обязались отменить визы и таможенный контроль между собой. Но парламентам потребовалось десять лет, чтобы обсудить все условия и разработать правила, поэтому Шенген вступил в силу только в 1995 году.

В последствии к странам — основателям Шенгенской зоны присоединился еще ряд государств, в том числе тех, которые не входят в Евросоюз.

Страны — участницы Шенгенской зоны соблюдают единые правила:

отмена виз на внутренних границах;

выдача стандартизированных виз для граждан третьих стран;

единая политика относительно въезда и выезда для иностранцев;

обмен информацией и сотрудничество между полицией и судами для усиления безопасности и миграционного контроля.

В некоторых случаях пограничный контроль на внутренних границах Шенгенской зоны может восстанавливаться на срок до 30 дней. Такое возможно в случае угрозы внутренней безопасности или общественному порядку, например, на время важных политических или спортивных мероприятий.

Шенгенская зона: какие страны входят

Нормативно-правовая база Шенгенской зоны была инкорпорирована в законодательство ЕС после вступления в силу Амстердамского договора в 1999 году. Однако не все страны ЕС присоединились к Шенгенскому соглашению.

Страны ЕС, которые не вошли в Шенгенскую зону:

Ирландия – придерживается собственной визовой политики;

Кипр – присоединение не одобрено другими странами из-за неурегулированного кипрского конфликта;

Румыния – вступление отложено из-за проблем с коррупцией;

Болгария – проблемы аналогичные с Румынией, обе страны могут присоединиться в 2024 году.

Кроме того, в Шенгенскую зону входят четыре государства, которые не являются членами ЕС (Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн). Также де-факто Шенген включает три микро-государства (Монако, Сан-Марино и Ватикан), которые не подписывали соглашение, но находятся внутри зоны и поддерживают открытость границ.

Полный список стран, которые входят в Шенгенскую зону:

Австрия Бельгия Венгрия Германия Греция Дания (включая Гренландию и Фарерские острова, но только по шенгенской визе, выданной Данией) Исландия Испания (включая расположенные в Африке Сеуту и Мелилью, но с пограничным контролем на выезде) Италия Латвия Литва Лихтенштейн Люксембург Мальта Нидерланды (за исключением самоуправляемых островных территорий в составе королевства) Норвегия (за исключением острова Шпицберген) Польша Португалия Словакия Словения Финляндия Франция (за исключением заморских территорий) Чехия Хорватия Швейцария Швеция Эстония

Правила въезда в Шенгенскую зону

Если иностранный гражданин хочет въехать в Шенгенскую зону и у его страны нет безвизового режима с Шенгеном, для законного въезда нужно получить визу в дипломатическом представительстве одной из стран-участниц. После получения такой визы будет действовать правило первого въезда.

Правило первого въезда означает, что, пересекая границу Шенгенской зоны, путешественник должен первой посетить ту страну, которая выдала визу.

Если вы путешествуете наземным транспортом и вынуждены пересечь территорию других стран зоны, действует правило транзита, согласно которому на территории транзитных государств вы можете задержаться на срок от двух до пяти дней (зависит от конкретной страны).

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