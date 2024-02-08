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В Европарламенте поддержали резолюцию против шпионажа РФ в преддверии выборов

В Европарламенте поддержали резолюцию против шпионажа РФ в преддверии выборов

8 февраля депутаты Европарламента 433 голосами поддержали резолюцию, призванную привлечь к ответственности Россию за вмешательство во внутреннюю политику демократических западных государств.

Для этих целей Москва годами использует широкие шпионские сети, а накануне выборов в Европарламент, которые пройдут 6-9 июня 2024 года, распространяет заведомо ложную информацию и манипуляции.

Европейские депутаты одобрили создание специальных органов, которые будут противодействовать российской пропаганде в странах в составе Союза.

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Главным поводом для принятия резолюции стал скандал с латвийской депутаткой Европарламента Татьяной Жданок, которая много лет сотрудничала с Кремлем, о чем накануне созналась в связи с разоблачением журналистами.

— Случай со Жданок может быть не единичным, и еще больше членов Европарламента могут иметь связи с российской разведкой, несмотря на агрессивную войну, развязанную РФ против Украины, — указано в документе, который был позже проголосован.

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Зеленський у Давосі

Фото: ГУР

Источник: Европарламент
выборы в России, Евросоюз, Российская пропаганда
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