В Европарламенте поддержали резолюцию против шпионажа РФ в преддверии выборов
8 февраля депутаты Европарламента 433 голосами поддержали резолюцию, призванную привлечь к ответственности Россию за вмешательство во внутреннюю политику демократических западных государств.
Для этих целей Москва годами использует широкие шпионские сети, а накануне выборов в Европарламент, которые пройдут 6-9 июня 2024 года, распространяет заведомо ложную информацию и манипуляции.
Европейские депутаты одобрили создание специальных органов, которые будут противодействовать российской пропаганде в странах в составе Союза.
Главным поводом для принятия резолюции стал скандал с латвийской депутаткой Европарламента Татьяной Жданок, которая много лет сотрудничала с Кремлем, о чем накануне созналась в связи с разоблачением журналистами.
— Случай со Жданок может быть не единичным, и еще больше членов Европарламента могут иметь связи с российской разведкой, несмотря на агрессивную войну, развязанную РФ против Украины, — указано в документе, который был позже проголосован.
Фото: ГУР