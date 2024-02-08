У Європарламенті підтримали резолюцію проти шпигунства РФ напередодні виборів

8 лютого депутати Європарламенту 433 голосами підтримали резолюцію, покликану притягнути до відповідальності Росію за втручання у внутрішню політику демократичних західних держав.

Для цього Москва роками використовує широкі шпигунські мережі, а напередодні виборів до Європарламенту, які відбудуться 6-9 червня 2024 року, поширює свідомо неправдиву інформацію та маніпуляції.

Європейські депутати схвалили створення спеціальних органів, які протидіятимуть російській пропаганді у країнах у складі Союзу.

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Головним приводом для ухвалення резолюції став скандал із латвійською депутаткою Європарламенту Тетяною Жданок, яка багато років співпрацювала з Кремлем, про що напередодні зізналася через викриття журналістами.

— Випадок зі Жданок може бути не поодиноким, і ще більше членів Європарламенту можуть мати зв’язки з російською розвідкою, попри агресивну війну, розв’язану РФ проти України, – зазначено в документі, який пізніше був проголосований.

Фото: Головне управління розвідки

Джерело : Європарламент

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