Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Гіперзвукова крилата ракета Циркон: на що здатна та основні характеристики
Можуть розганятися до 70 км/год: що відомо про БМП CV90, які Україна закупить у Швеції
Ексклюзив
Чи можна відмовитися від мобілізації та які наслідки це матиме: пояснення адвоката
Біографія
Генерал, який пройшов усі щаблі військової служби: що відомо про Валерія Залужного
У Нацполіції розповіли, в яких областях найбільше ухилянтів
Світ
Катерина Білоброва, редакторка стрічки

У Європарламенті підтримали резолюцію проти шпигунства РФ напередодні виборів

У Європарламенті підтримали резолюцію проти шпигунства РФ напередодні виборів

8 лютого депутати Європарламенту 433 голосами підтримали резолюцію, покликану притягнути до відповідальності Росію за втручання у внутрішню політику демократичних західних держав.

Для цього Москва роками використовує широкі шпигунські мережі, а напередодні виборів до Європарламенту, які відбудуться 6-9 червня 2024 року, поширює свідомо неправдиву інформацію та маніпуляції.

Європейські депутати схвалили створення спеціальних органів, які протидіятимуть російській пропаганді у країнах у складі Союзу.

Зараз дивляться

Головним приводом для ухвалення резолюції став скандал із латвійською депутаткою Європарламенту Тетяною Жданок, яка багато років співпрацювала з Кремлем, про що напередодні зізналася через викриття журналістами.

— Випадок зі Жданок може бути не поодиноким, і ще більше членів Європарламенту можуть мати зв’язки з російською розвідкою, попри агресивну війну, розв’язану РФ проти України, – зазначено в документі, який пізніше був проголосований.

Читайте також
РФ хоче використати вибори-2024 у Європі, щоб зірвати допомогу Україні – США
Зеленський у Давосі

Фото: Головне управління розвідки

Джерело: Європарламент
выборы в России, Евросоюз, Російська пропаганда
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У ЄС почали оцінювати наслідки можливого обрання Трампа президентом США
У Європарламенті підтримали резолюцію проти шпигунства РФ напередодні виборів
Такер Карлсон, якого Трамп бачить віцепрезидентом, взяв інтерв’ю у Путіна
У Європарламенті підтримали резолюцію проти шпигунства РФ напередодні виборів
Усієї правди ми ніколи не дізнаємося: як працює російське ІПСО
фейки-2
Дозвіл на транзит F-16 в Україну в Міноборони Молдови назвали фейком
Винищувачі F-16
Чехія закликала союзників закуповувати снаряди для України за межами країн ЄС
155 мм снаряди
Відео
У РФ законом дозволили відбирати майно за “фейки” про російську армію

Рада Федерації РФ одноголосно схвалила закон, який передбачає можливість конфіскації майна за "фейки" про російську армію.

Юлія Сеник
Торгували білими квитками! На Одещині затримали військкома і… | Новини Факти ICTV за 07.02.2024
У Європарламенті підтримали резолюцію проти шпигунства РФ напередодні виборів
Ракета забрала життя чоловіка… потужна атака на Миколаїв | Новини Факти ICTV за 07.02.2024
У Європарламенті підтримали резолюцію проти шпигунства РФ напередодні виборів
Окупанти зосереджують потужні сили біля Новомихайлівки | Новини Факти ICTV за 07.02.2024
У Європарламенті підтримали резолюцію проти шпигунства РФ напередодні виборів
В РФ почнуть конфіскувати майно за “фейки” про армію | Новини Факти ICTV за 07.02.202
У Європарламенті підтримали резолюцію проти шпигунства РФ напередодні виборів
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь