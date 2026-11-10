Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека работает над организацией еще одного безопасного выезда жителей оккупированных Олешек и окрестных сел Херсонской области.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Лубинец о подготовке новой эвакуации из Олешек

По его словам, после проведения первой гуманитарной миссии в офис омбудсмена продолжают поступать обращения от жителей Олешек и Олешковской громады.

Сейчас смотрят

— Люди, которые увидели, что механизм безопасного выезда сработал, теперь также сообщают о желании выехать на подконтрольную правительству Украины территорию, — добавил Лубинец.

Для организации следующего выезда необходимо согласовать гуманитарные условия и условия безопасности. Как только соответствующий механизм будет готов, желающих проинформируют обо всех необходимых деталях.

Сейчас офис омбудсмена собирает информацию о каждом, кто планирует выехать: где находится человек, какое у него состояние здоровья, может ли он самостоятельно передвигаться, с кем проживает, есть ли у него документы и нуждается ли он в специальном транспорте.

Особое внимание уделяют пожилым людям, маломобильным гражданам, людям с инвалидностью, тяжелобольным и семьям с детьми.

Дмитрий Лубинец подчеркнул, что следующая инициатива будет охватывать исключительно Олешки и окрестные населенные пункты.

Заявки на выезд принимают через WhatsApp, Viber и Telegram по номерам +38 067 717 51 70 и +38 073 719 81 34.

Люди, которые уже подавали обращения, должны сообщить, если изменились их обстоятельства, в частности состояние здоровья, место пребывания или контактные данные.

Напомним, режим тишины в оккупированных Олешках и других населенных пунктах Херсонской области действовал с 27 октября по 1 ноября.

В этот период разминировали дороги и доставили помощь в город, где около 1700 человек оставались без еды и лекарств. Кроме того, провели эвакуацию людей через российскую Анапу и Беларусь.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.