Офис омбудсмена готовит новую эвакуацию людей из оккупированных Олешек – Лубинец
Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека работает над организацией еще одного безопасного выезда жителей оккупированных Олешек и окрестных сел Херсонской области.
Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
Лубинец о подготовке новой эвакуации из Олешек
По его словам, после проведения первой гуманитарной миссии в офис омбудсмена продолжают поступать обращения от жителей Олешек и Олешковской громады.
— Люди, которые увидели, что механизм безопасного выезда сработал, теперь также сообщают о желании выехать на подконтрольную правительству Украины территорию, — добавил Лубинец.
Для организации следующего выезда необходимо согласовать гуманитарные условия и условия безопасности. Как только соответствующий механизм будет готов, желающих проинформируют обо всех необходимых деталях.
Сейчас офис омбудсмена собирает информацию о каждом, кто планирует выехать: где находится человек, какое у него состояние здоровья, может ли он самостоятельно передвигаться, с кем проживает, есть ли у него документы и нуждается ли он в специальном транспорте.
Особое внимание уделяют пожилым людям, маломобильным гражданам, людям с инвалидностью, тяжелобольным и семьям с детьми.
Дмитрий Лубинец подчеркнул, что следующая инициатива будет охватывать исключительно Олешки и окрестные населенные пункты.
Заявки на выезд принимают через WhatsApp, Viber и Telegram по номерам +38 067 717 51 70 и +38 073 719 81 34.
Люди, которые уже подавали обращения, должны сообщить, если изменились их обстоятельства, в частности состояние здоровья, место пребывания или контактные данные.
Напомним, режим тишины в оккупированных Олешках и других населенных пунктах Херсонской области действовал с 27 октября по 1 ноября.
В этот период разминировали дороги и доставили помощь в город, где около 1700 человек оставались без еды и лекарств. Кроме того, провели эвакуацию людей через российскую Анапу и Беларусь.