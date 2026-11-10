Понятие снят с воинского учета и исключен с воинского учета имеют разные юридические значения.

Снятие с воинского учета предполагает временное прекращение пребывания на воинском учете, тогда как исключение означает полное и окончательное освобождение от обязательной службы в армии.

Снятие с воинского учета означает, что военнообязанный мужчина должен обновлять учетные данные, сообщать об изменении адреса проживания и так далее. Кроме того, после снятия он обязан стать на учет в новом территориальном центре комплектования или в консульском учреждении, если находится за границей.

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Нужно ли снятым с учета проходить ВВК и что делать, если мужчина исключен с воинского учета — читайте в материале Фактов ICTV.

Что такое снятие с воинского учета

Правила ведения воинского учета четко регламентируют перечень причин, по которым военнообязанные могут быть сняты с учета.

Среди основных можно выделить:

Зачисление в Вооруженные силы Украины;

Смена места жительства. Если человек переезжает в другой регион, на который не распространяется действие ТЦК, где он состоит на учете, тогда он должен быть снят с воинского учета по прежнему месту жительства. В течение семи дней после переезда военнообязанный обязан снова встать на учет в новом ТЦК и СП.

Поступление в военные учебные заведения. Лица, зачисленные в учреждения профессионального предвысшего или высшего военного образования, подлежат постановке на учет в соответствующих учебных заведениях. Следовательно, во время обучения они не стоят на учете в ТЦК и СП по месту жительства.

Другие случаи, когда снятие с учета осуществляется на основании отдельных решений, принятых Министерством обороны или Службой безопасности Украины.

После снятия с воинского учета военнообязанный мужчина должен встать на воинский учет в другом ТЦК и СП или в другом органе, где будет находиться на воинском учете.

Нужно ли проходить ВВК, если снят с воинского учета

Снятие с воинского учета — это временная мера, которая касается конкретных жизненных ситуаций человека.

После завершения этих обстоятельств человек, подлежащий военной службе, обязан снова встать на воинский учет и, при необходимости, пройти врачебную комиссию.

Юристы Бесплатной правовой помощи отметили, что прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК) необходимо для:

призывников;

военнообязанных, резервистов во время мобилизации или изменения статуса, контрактников;

лиц 25-60 лет, которые ранее были ограниченно годны, до июня 2025 года.

— Если снятие с воинского учета произошло по одной из перечисленных причин, тогда стоит обратиться в ТЦК для оформления направления. Если нет, то проходить ВВК не обязательно, — говорят юристы.

Напоминаем, что в соответствии с пунктом 2 раздела II заключительных и переходных положений закона Украины О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту, граждане Украины в возрасте от 25 до 60 лет, которые были признаны ограниченно годными к военной службе, должны были пройти повторный медицинский осмотр с целью определения годности к военной службе.

Нужно ли проходить ВВК, если исключен с воинского учета

Исключить с воинского учета могут в случае:

Признания непригодным к военной службе по заключению ВВК. Основное условие — это официальное подтверждение непригодности. Важно, чтобы такое заключение было передано на утверждение в соответствующую региональную военно-врачебную комиссию.

Достижение предельного возраста пребывания в запасе. Для большинства случаев этот порог составляет 60 лет.

Потеря гражданства Украины. Лица, которые больше не являются гражданами Украины, также исключаются с воинского учета.

Лица, которые умерли или признаны судом без вести пропавшими или умершими, также снимаются с воинского учета.

В таком случае военный билет или временное удостоверение не изымаются. В них вносятся соответствующие отметки об исключении с воинского учета путем проставления штампа.

Юристы БПП отметили, что в 2026 году проходить ВВК не нужно, если человек был исключен с воинского учета. Поскольку этот статус означает окончательное прекращение статуса военнообязанного.

— Если человек исключен с воинского учета, тогда он не подлежит медицинскому осмотру, мобилизации или каким-либо другим военно-учетным мероприятиям, следовательно, направление на ВВК не предусмотрено, — говорят юристы.

Юристы напомнили, что на ВЛК должны направлять лиц, которые состоят на воинском учете и подпадают под действие законодательства о мобилизационной подготовке и мобилизации. Если человека уже исключили с воинского учета, он фактически теряет статус военнообязанного.

Например, это касается лиц, признанных непригодными к военной службе с исключением с воинского учета. Поэтому направлять такого человека на ВЛК как военнообязанного нет оснований: после исключения он уже не относится к соответствующей категории лиц, на которую распространяются требования мобилизационного законодательства.

Однако, если военнообязанное лицо только подало заявление на исключение, тогда его могут направить на медкомиссию для подтверждения причин исключения (например, инвалидность, непригодность и т.д.).

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