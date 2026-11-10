Украина передала РФ предложения о перемирии в энергетике и на Черном море – Сибига
- Украина предложила перемирие в энергетической сфере и Черном море и ожидает ответа России.
- Киев передал свои предложения международным партнерам, заявил Андрей Сибига.
Украина передала международным партнерам свои предложения по перемирию в энергетической сфере и акватории Черного моря. Сейчас Киев ожидает ответа России.
Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига по итогам встречи руководителей внешнеполитических ведомств стран Группы семи в Париже.
Украина предложила перемирие в энергетике и Черном море
По словам Сибиги, во время переговоров стороны много говорили о деэскалации. Украина представила собственное видение и подходы к возможному перемирию в Черном море и энергетической сфере.
— О деэскалации много говорили. И здесь Украина предлагает свое видение, свои подходы относительно перемирия – как в Черном море, так и в энергетике. Мы передали их партнерам и сейчас ожидаем ответа со стороны россиян, – сказал Сибига 10 ноября в эфире телемарафона.
Глава МИД назвал основные послания Украины на переговорах в Абу-Даби. Среди них:
- деэскалация и предложенные Украиной варианты перемирия;
- гарантии безопасности;
- встреча Владимира Зеленского с Владимиром Путиным.
Напомним, переговоры в Абу-Даби завершились 10 ноября после полудня. Их продолжение запланировано на 11 ноября.
По итогам первого дня трехсторонних переговоров в Объединенных Арабских Эмиратах удалось договориться о масштабном обмене пленными, который состоится в ближайшее время.
Во время первого раунда переговоров в формате Украина-США-Россия основное внимание уделили вопросам гарантий безопасности для Украины и Европы в целом.
Украину на переговорах представляли глава СВР Украины Рустем Умеров, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, его первый заместитель Сергей Кислица, заместитель начальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий и глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия.
В целом переговоры продолжались около четырех часов.