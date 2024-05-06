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Юлия Захарченко, редактор ленты

США признают Путина президентом РФ — Госдеп

Держдеп США,
Фото: Getty Images

Соединенные Штаты Америки признают российского диктатора Владимира Путина президентом РФ. В то же время США не будут на так называемой инаугурации Путина.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер во время брифинга сегодня, 6 мая.

США признают Путина президентом РФ

— Мы точно не считали эти выборы свободными и честными, но он президент России и продолжит работать в этой роли, — утверждает представитель Госдепа США.

В то же время США не видят причин, чтобы корректировать готовность американских ядерных сил, как и готовность РФ применить ядерное оружие.

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Однако не все государства-члены Европейского Союза решили игнорировать так называемую инаугурацию российского диктатора Владимира Путина 7 мая. Среди них — Франция, которая будет представлена на уровне посла.

Украина не признает Путина как демократически избранного и легитимного президента России. В Министерстве иностранных дел призвали иностранные государства и международные организации не признавать результаты российских псевдовыборов.

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Інавгурація, Война в Украине, Владимир Путин, Госсдеп США, Президент Росії
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