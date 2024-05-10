Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Что такое снятый с воинского учета во время военного положения
Бой Усик — Фьюри: дата и время начала поединка за абсолют
Биография
Александр Кубраков: биография бывшего вице-премьера-министра инфраструктуры
Объясняем
Боль и трагедия украинского народа: как отмечать День памяти и победы над нацизмом
Обстрел 8 мая: повреждены три ТЭС и десятки домов, среди раненых – дети
Мир
Юлия Захарченко, редактор ленты

Победа Украины — приоритет и цель стран Балтии: глава МИД Латвии об ударах по территории РФ

Победа Украины — приоритет и цель стран Балтии: глава МИД Латвии об ударах по территории РФ
Фото: Генштаб ВСУ

Победа Украины в полномасштабной войне России является приоритетом и общей целью всех стран Балтии.

Об этом заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже во время визита в Литву.

Приоритет — это победа Украины

По ее словам, Украина имеет право использовать предоставленное Западом оружие для ударов по военным объектам на территории России, как это определено международным правом.

Сейчас смотрят

— Украина может наносить удары по целям не только на суверенной территории Украины, но и в тех местах, откуда Россия ее атакует, — убеждена глава МИД Латвии.

В то же время в нынешней геополитической ситуации, когда ежедневно наблюдаются различные проявления российской гибридной войны, Латвия, весь Балтийский и Северный регион вместе должны укреплять безопасность дальновидным и скоординированным способом, подчеркнула Байба Браже.

Читайте также
Тяжелые бои: Зеленский рассказал о ситуации на фронте
Обращение Зеленского — ситуация на фронте, наступление РФ в Харьковской и Донецкой областях (от 10 мая 2024 года) видео онлайн

Война в Украине, Глави МЗС, Зброя для України, Латвия
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Начата тотальная гибридная война: в НАТО спрогнозировали, нападет ли Россия
Мірча Джоане
Не ожидаем серьезных прорывов: США ставят под сомнение возможности РФ в Украине
Джон Кірбі
Патриарх Варфоломей примет участие в Саммите мира — Зеленский
Зеленський і Варфоломій
Не перекроют потребности Украины: Малюська о €3 млрд замороженных активов РФ в год
Денис Малюська
В Харьковской области продолжаются оборонительные бои: Генштаб о наступлении оккупантов
Наступление в Харьковской области: Генштаб о ситуации на фронте на вечер 10 мая 2024

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь