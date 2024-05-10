Победа Украины — приоритет и цель стран Балтии: глава МИД Латвии об ударах по территории РФ

Победа Украины в полномасштабной войне России является приоритетом и общей целью всех стран Балтии.

Об этом заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже во время визита в Литву.

Приоритет — это победа Украины

По ее словам, Украина имеет право использовать предоставленное Западом оружие для ударов по военным объектам на территории России, как это определено международным правом.

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— Украина может наносить удары по целям не только на суверенной территории Украины, но и в тех местах, откуда Россия ее атакует, — убеждена глава МИД Латвии.

В то же время в нынешней геополитической ситуации, когда ежедневно наблюдаются различные проявления российской гибридной войны, Латвия, весь Балтийский и Северный регион вместе должны укреплять безопасность дальновидным и скоординированным способом, подчеркнула Байба Браже.

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