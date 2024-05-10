Перемога України – пріоритет і мета країн Балтії: глава МЗС Латвії про удари по території РФ

Перемога України у повномасштабній війні Росії є пріоритетом та спільною метою всіх країн Балтії.

Про це заявила міністр закордонних справ Латвії Байба Браже під час візиту до Литви.

Пріоритет – це перемога України

За її словами, Україна має право використовувати надану Заходом зброю для ударів по військових об’єктах на території Росії, як це визначено міжнародним правом.

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– Україна може завдавати ударів по цілях не тільки на суверенній території України, а й у тих місцях, звідки Росія її атакує, – переконана очільниця МЗС Латвії.

Водночас у нинішній геополітичній ситуації, коли щодня спостерігаються різні прояви російської гібридної війни, Латвія, весь Балтійський і Північний регіон разом повинні зміцнювати безпеку в далекоглядний і скоординований спосіб, наголосила Байба Браже.

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