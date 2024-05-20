Президент Ирана Раиси и все, кто были на борту пропавшего вертолета, погибли

Президент Ирана Ибрагим Раиси, министр иностранных дел страны Хосейн Амир-Абдоллахиян и все, кто находился на борту пропавшего 19 мая вертолета, погибли.

Гибель президента Ирана Ибрагима Раиси

Гибель президента Ирана Ибрагима Раиси: официальное подтверждение

Смерть президента Ирана Ибрагима Раиси после ряда заявлений СМИ подтвердили в правительстве страны.

Там выразили соболезнования в связи с гибелью президента Ибрагима Раиси, министра иностранных дел Хоссейна Амир-Абдоллахияна и еще семи человек, находившихся на борту вертолета.

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В правительстве заявили, что Ибрагим Раиси “неутомимо служил народу Ирана, чтобы помочь стране прогрессировать”:

– Ибрагим Раиси придерживался своего обещания и пожертвовал своей жизнью за нацию.

В то же время в правительстве заверили, что никаких беспорядков в Иране после гибели в авиакатастрофе Ибрагима Раисе не будет.

Крушение вертолета с президентом Ирана Ибрагимом Раиси: кто был на борту

Сообщается, что на борту разбившегося вертолета находились:

президент Ирана Ибрагим Раиси,

министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян,

глава иранской провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмети,

аятолла провинции Тебриз Али Хашим.

Крушение вертолета с президентом Ирана Ибрагимом Раиси: что известно

Напомним, что авария вертолета с Ибрагимом Раиси произошла 19 мая, когда президент Ирана возвращался из иранской провинции Восточный Азербайджан, что на границе с Азербайджаном.

Там Ибрагим Раиси вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым участвовали в церемонии открытия плотины на реке Аракс.

Для поисков пропавшего вечером 19 мая вертолета Турция по запросу Ирана предоставила беспилотник Bayraktar Akıncı и вертолет типа Cougar с функцией ночного видения.

Уже ночью спасателям удалось обнаружить место авиакатастрофы.

حضور نیروهای امدادی در محل سقوط بالگرد pic.twitter.com/gNTzlQqTZI — خبرگزاری تسنیم ???????? (@Tasnimnews_Fa) May 20, 2024

Тогда же появилась информация, что никто из пассажиров и членов экипажа не выжил.

???? لحظۀ پیداشدن لاشه بالگرد pic.twitter.com/nq14a7IEOe — خبرگزاری تسنیم ???????? (@Tasnimnews_Fa) May 20, 2024

В настоящее время поисковые работы завершены. Обнаруженные на месте аварии тела должны отвезти в город Тебриз, куда изначально и должен был направляться вертолет.

Биография президента Ирана Ибрагима Раиси

Ибрагим Раиси победил на президентских выборах Ирана в июне 2021 года.

К слову, тогда была самая низкая явка за всю историю Исламской Республики.

На выборах в 2017 году Ибрагиму Раиси достался второй результат.

Следует отметить, что руководящие должности Ибрагим Раиси начал занимать с 25-летнего возраста.

Сначала он стал заместителем прокурора Тегерана, затем – главой Генеральной инспекционной организации Ирана и первым заместителем главы судебной власти.

В 2014 году был назначен генеральным прокурором Ирана.

В 2019 году аятолла Хаменеи назначил его на влиятельную должность главы судебной власти.

Некоторые аналитики предполагали, что именно Ибрагим Раиси мог заменить 85-летнего Верховного лидера после его смерти или отставки.

Ибрагим Раиси находился под санкциями США, в частности, из-за его участия в массовой казни тысяч политических заключенных в 1988 году в конце иранско-иракской войны.

Авария вертолета с президентом Ирана: что будет происходить в стране после гибели Ибрагима Раиси

Через несколько часов после исчезновения вертолета Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в эфире иранского телевидения заявил, что иранский народ не должен опасаться беспорядков или сбоев в работе государства.

Конституция Ирана предусматривает, что в случае смерти президента его полномочия и функции с согласия Верховного лидера переходят к первому вице-президенту.

Теперь после одобрения аятоллы Али Хаменеи пост президента займет первый вице-президент Мохаммад Мохбер.

Как только вице-президент станет исполняющим обязанности президента страны, на него, спикера парламента и главу судебной системы будет возложена обязанность организовать в течение 50 дней выборы нового главы Ирана.

Следует отметить, что окончательное решение во внутренних и внешних делах Исламской Республики принимает не президент, а Верховный лидер Ирана.

Источник: правительство Ирана, сайт президента Ирана

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