Китай испытал водородную бомбу: огненный шар длился в 15 раз дольше, чем от тротила

Китайские ученые использовали двухкилограммовую бомбу для создания огненного шара, который длился в 15 раз дольше, чем аналогичный взрыв тротила.

Об этом говорится в новом исследовании, которое цитирует South China Morning Post.

Испытание неядерной водородной бомбы

Китайские ученые успешно взорвали взрывное устройство на основе водорода в ходе контролируемых полевых испытаний, запустив разрушительные химические цепные реакции без использования ядерных материалов, говорится в исследовании, опубликованном в прошлом месяце.

Сейчас смотрят

Бомба весом 2 кг создала огненный шар, температура которого превышала 1000 градусов Цельсия в течение более двух секунд — в 15 раз дольше, чем при взрыве аналогичного тротила — без использования каких-либо ядерных материалов, говорится в исследовании.

В устройстве, разработанном исследовательским институтом 705 — Китайской государственной судостроительной корпорации (CSSC) — ключевым игроком в области систем подводного оружия, используется твердотельный материал для хранения водорода на основе магния.

Этот материал — серебристый порошок, известный как гидрид магния, — хранит значительно больше водорода, чем баллон под давлением. Изначально он был разработан для доставки газа в автономные районы, где он мог бы питать топливные элементы для получения чистой электроэнергии и тепла.

При активации обычными взрывчатыми веществами гидрид магния подвергался быстрому термическому разложению, выделяя газообразный водород, который воспламенялся, превращаясь в устойчивый ад, сообщают исследователи в рецензируемой статье, опубликованной в китайском журнале Journal of Projectiles, Rockets, Missiles and Guidance.

— Взрывы газообразного водорода происходят с минимальной энергией воспламенения, имеют широкий диапазон взрыва и высвобождают пламя, которое быстро вырывается наружу и широко распространяется, — говорит команда под руководством научного сотрудника CSSC Ван Сюэфэна.

При срабатывании обычной взрывчатки гидрид магния термически разлагается, выделяя водород, который быстро смешивается с воздухом. Как только он достигает нижнего предела взрываемости, газ воспламеняется, создавая самоподдерживающийся цикл горения до тех пор, пока топливо не будет исчерпано.

Несмотря на то, что сила взрыва тротила составляет всего 40% от силы взрыва, измеренной в 428,43 килопаскаля в двух метрах от точки детонации, оружие продемонстрировало гораздо больший радиус термического поражения, отмечают исследователи.

Как отмечается в исследовании, тепловое излучение проведенного взрыва было достаточно сильным, чтобы расплавить такие материалы, как алюминиевые сплавы.

В исследовании не уточняются точные планы военного применения оружия, но рассматривается возможность его использования для покрытия интенсивным теплом обширных территорий или направления энергии на особо важные цели. Происхождение большого количества гидрида магния, использованного в испытании, также не раскрывается.

До недавнего времени производство гидрида магния было ограничено из-за высокой стоимости и проблем с безопасностью. Однако в начале этого года Китай запустил производственный комплекс в провинции Шэньси, способный выпускать до 150 тонн в год, используя более безопасный и недорогой процесс “синтеза из одного горшка”, разработанный Даляньским институтом химической физики.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.