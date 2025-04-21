Что такое конклав и как проходят выборы Папы Римского в Ватикане

В Пасхальный понедельник, 21 апреля 2025 года, умер Папа Римский Франциск после 12 лет духовного руководства Римско-католической церковью. Ему было 88 лет.

Что будет дальше, как и когда будут выбирать нового Папу – читайте в материале на Фактах ICTV.

Что такое конклав

Когда Папа Римский умирает или отрекается от престола, начинается один из самых загадочных и торжественных процессов в католической церкви — конклав, во время которого кардиналы выбирают нового понтифика.

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Название происходит от латинского cum clave – “под ключом”, ведь кардиналы буквально закрываются от внешнего мира на время голосования.

Конклав созывается преимущественно после смерти Папы. В истории были исключения – например, в 2013 году Бенедикт XVI добровольно покинул Святейший Престол, что стало первым подобным случаем после 1415 года.

Что происходит, когда умирает Папа

Смерть Папы подтверждает медик, а официально ее объявляет камерленго — кардинал, ответственный за управление имуществом Ватикана.

Он трижды зовет Папу по имени, а не услышав ответа, объявляет смерть.

После чего происходит своеобразный ритуал:

запирают папские апартаменты;

символически уничтожают кольцо и печать понтифика;

объявляют 9-дневный траур;

организуют похороны (на 4-6 день).

Кто выбирает нового Папу и кто может им стать

Голосовать вправе только кардиналы до 80 лет.

В настоящее время это 138 человек из более чем 252 всего состава Коллегии кардиналов. Право выбирать Папу они получили еще в 1059 году.

Хотя формально Папой может быть любой крещеный католик-мужчина, в последние века понтификами становятся именно кардиналы. В последний раз не-кардинал стал Папой еще в 1378 году.

Кардиналы находятся в абсолютной изоляции — без доступа к телефонам, газетам, телевидению или интернету. Это делается во избежание какого-либо внешнего давления или воздействия.

Как проходит конклав и сколько может длиться

Конклав проходит в Сикстинской капелле:

кардиналы заполняют бумажные бюллетени;

выбирают девять кардиналов для контроля, проверки и помощи;

каждый голос подсчитывается, провозглашается и проверяется.

Если есть победитель, его имя объявляют, и он принимает решение, готов ли стать Папой.

Выборы нового Папы могут занять несколько месяцев и даже лет. Так, в 1268 году конклав длился более 2 лет (33 месяца).

Самый короткий конклав состоялся в 1503 году, он длился всего несколько часов.

Как объявляют нового Папу

После каждого голосования бюллетени сжигают:

черный дым – избрание не состоялось;

– избрание не состоялось; белый дым – новый Папа избран.

После того как поднимается белый дым, новый Папа обычно появляется в течение часа на балконе с видом на площадь Святого Петра.

Старший кардинал, участвующий в конклаве, объявит решение словами Habemus Papam, латынью: У нас есть Папа.

Затем он представит нового Папу под выбранным им папским именем, которое может быть или не быть его начальным именем.

К примеру, Папа Франциск родился под именем Хорхе Марио Бергольо, но для своего папства он выбрал другое имя в честь святого Франциска Ассизского.

Отметим, что за всю историю из 266 пап 217 были итальянцами, 16 французами и только один англичанин — Адриан IV в 1154 году.

Источник : BBC

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